Željka Markić nakon Thompsonova nastupa uzvratila Tomaševiću: U pozadini svega su 'Čavoglave'

Tisuće građana sudjelovale su u subotu na 11. Hodu za život u Zagrebu, a među okupljenima bio je i Marko Perković Thompson, koji je zapjevao na Zrinjevcu iako za to nije imao dozvolu Grada Zagreba.

Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić u razgovoru za RTL Danas odbacila je optužbe gradonačelnika Tomislava Tomaševića da su organizatori ‘lažirali popis izvođača’. ‘Lažiranjem se bave suradnici gradonačelnika kad zapisuju sate zaštitara na Hipodromu. Mi smo naveli izvođače koje smo u tom trenutku imali dogovorene’, rekla je Markić. Kazala je da je Thompsonov dolazak dogovoren dva dana prije događaja te da je njegov nastup bio iznenađenje za sudionike.

‘Pridružio nam se na HNK, hodao s nama do Zrinjevca. Svi su bili oduševljeni’, rekla je. Na pitanje je li Thompsonov nastup svojevrsna osveta Tomaševiću zbog zabrane nastupa na dočeku rukometaša, Markić je odgovorila da se ne bavi osvećivanjem te ustvrdila da je u pozadini svega spor oko pjesme ‘Bojna Čavoglave’ i pozdrava ‘Za dom spremni’.

‘Tomašević želi da prihvatimo da je to fašistički pozdrav. To ne prihvaća Thompson, a ne prihvaćamo ni mi’, rekla je. Komentirala je i mogućnost da Grad Zagreb iduće godine ne izda dozvole povezane s održavanjem Hoda za život. ‘Njegove optužbe su smiješne. Pokušava Zagreb vratiti u vremena kada se zabranjivalo pjevanje’, poručila je Markić. Govoreći o ciljevima inicijative, istaknula je da žele promjenu zakona o pobačaju i ‘otvaranje demokratskog dijaloga’ o zaštiti života nerođene djece.

