Novo otkriće: Znanstvenici pronašli potencijalno nastanjiv planet sličan našem

Kandidat za egzoplanet, nazvan HD 137010 b , kruži oko zvijezde slične Suncu te se procjenjuje da je oko šest posto veći od Zemlje. Otkrio ga je međunarodni tim znanstvenika iz Australije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Danske, analizirajući podatke koje je još 2017. godine prikupio svemirski teleskop Kepler tijekom svoje produžene misije K2.

Astronomi su otkrili potencijalno nastanjiv planet udaljen oko 146 svjetlosnih godina od Zemlje, a on joj je sličan po veličini te ima uvjete usporedive s onima na Marsu.

Prema riječima dr. Chelsea Huang sa Sveučilišta Southern Queensland (USQ), on ima orbitu vrlo sličnu Zemljinoj i oko svoje zvijezde obiđe za približno 355 dana. Znanstvenici procjenjuju da postoji oko 50 posto šanse da se HD 137010 b nalazi u takozvanoj nastanjivoj zoni, području oko zvijezde u kojem bi tekuća voda mogla postojati na njegovoj površini, piše Guardian.

'Posebno je uzbudljivo to što je ovaj Zemlji sličan planet relativno blizu, samo 150 svjetlosnih godina od našeg sustava', istaknula je Huang. Za usporedbu, Kepler-186f, dosad jedan od najpoznatijih potencijalno nastanjivih planeta u orbiti zvijezde slične Suncu, nalazi se gotovo četiri puta dalje i znatno je slabije vidljiv.

HD 137010 b je uočen metodom tranzita kada nakratko prođe ispred svoje zvijezde i uzrokuje vrlo blago smanjenje sjaja. Taj je signal u početku primijetila skupina građanskih znanstvenika u sklopu projekta Planet Hunters, među kojima je bio i glavni autor studije, dr. Alexander Venner, tada još srednjoškolac, a kasnije je doktorirao upravo na USQ-u.

'U početku smo mislili da je nemoguće da je signal stvaran', rekla je Huang. 'No nakon višestrukih provjera pokazalo se da se radi o gotovo školskom primjeru planetarnog tranzita.'

Zvijezda oko koje kruži HD 137010 b hladnija je i slabija od Sunca, zbog čega se procjenjuje da bi temperatura na njegovoj površini mogla biti slična Marsovoj, potencijalno i ispod -70 Celzijevih stupnjeva. Zbog relativne blizine i sjaja zvijezde on bi u budućnosti mogao biti idealna meta za promatranje teleskopima nove generacije.

Ipak, znanstvenici upozoravaju na oprez. Dr. Sara Webb sa Sveučilišta Swinburne, koja nije sudjelovala u istraživanju, naglasila je da je zasad zabilježen samo jedan tranzit, a za konačnu potvrdu planeta obično su potrebna barem tri. Također je istaknula da bi on mogao biti i tzv. 'super snježna kugla' – veliki ledeni svijet s mnogo vode.

Iako je HD 137010 b u astronomskim razmjerima relativno blizu, Webb podsjeća da bi putovanje do njega, uz današnju tehnologiju, trajalo desetke ili čak stotine tisuća godina.

Rezultati istraživanja objavljeni su ovog tjedna u časopisu Astrophysical Journal Letters.