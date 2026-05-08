Kamo nakon Mjeseca i Marsa? Evo što neki znanstvenici predlažu

Najveći Saturnov mjesec vrlo je atraktivna destinacija zbog svojeg osebujnog okoliša - išaran je rijekama i jezerima, ima podnošljivu temperaturu od 'samo' -150 Celzijevih stupnjeva, a umjesto kiše na površinu padaju tekući etan i metan

Dok se NASA priprema za povratak ljudi na Mjesec nakon Artemisa II i dugoročno slanje astronauta na Mars, dio znanstvene zajednice već razmišlja o sljedećem velikom koraku: ljudskoj ekspediciji na Titan, najveći Saturnov mjesec. U lipnju će se u američkom Boulderu održati prvi summit posvećen toj ideji, nazvan 'Humans to Titan Summit 2026'. Cilj okupljanja je izraditi prve ozbiljnije smjernice za buduće ljudske misije prema Titanu, uključujući potrebne robotske misije, tehnologiju i znanstvene prioritete.

Titan kao 'sljedeći svijet' Titan već godinama fascinira znanstvenike jer je jedno od rijetkih tijela u Sunčevu sustavu s gustom atmosferom, rijekama, jezerima i vremenskim sustavima. Za razliku od Zemlje, tamo ne pada voda nego tekući metan i etan. Amanda Hendrix iz Planetary Science Institutea, jedna od organizatorica summita, smatra da je važno razmišljati dugoročno.

'Sad kada se vraćamo na Mjesec i govorimo o Marsu kao sljedećoj destinaciji, korisno je imati viziju onoga što dolazi poslije,' rekla je Hendrix za Space.com. 'To nam daje smjer i održava motivaciju za budućnost.' Dragonfly otvara put Ključnu ulogu u budućim planovima mogao bi imati Dragonfly, NASA-in nuklearni rotorcraft koji bi prema trenutačnom planu trebao biti lansiran 2028. godine, piše Space.



Misija će nakon šestogodišnjeg putovanja sletjeti na Titan i tri godine istraživati njegovu površinu leteći između različitih lokacija. Znanstvenici se nadaju da bi Dragonfly mogao otkriti koliko je Titan pogodan za razvoj života ili barem prebiotičke kemije.