Znanstvenici kažu da bi se život mogao kriti na puno više planeta nego što smo mislili

Znanstvenici vjeruju da smo dosad bili 'malo prestrogi' oko kriterija o nastanjivosti dalekih svjetova
Nova studija sugerira da bi u svemiru moglo postojati znatno više planeta pogodnih za život nego što se dosad smatralo, piše Independent.
Znanstvenici su godinama tražili izvanzemaljski život unutar takozvane nastanjive ili Zlatokosine zone, područja oko zvijezde u kojem nije ni prevruće ni prehladno da bi na površini planeta mogla postojati tekuća voda. Budući da se vjeruje da je tekuća voda ključni preduvjet za život, upravo su takvi svjetovi bili u središtu istraživanja.
Međutim mnogi planeti u drugim planetarnim sustavima koje smo dosad otkrili ne uklapaju se u te kriterije, zbog čega se dugo smatralo da je velik dio njih vjerojatno negostoljubiv za život.
Novo istraživanje upućuje na to da su dosadašnji kriteriji možda previše strogi. Znanstvenici navode da bi mogli postojati i drugi tipovi planeta s tekućom vodom, ali su dosad bili zanemareni.
Posebno ističu tzv. plimno zaključane planete, svjetove čija je jedna strana stalno okrenuta zvijezdi, a druga je u trajnoj noći. Prema modelima korištenima u studiji, toplina s osvijetljene strane mogla bi se učinkovito prenositi na tamnu stranu planeta, održavajući temperature iznad točke smrzavanja i omogućujući postojanje tekuće vode.
Ako je to točno, broj potencijalno nastanjivih okoliša u svemiru mogao bi biti znatno veći nego što se dosad pretpostavljalo. To također znači da bi neki planeti koje je nedavno uočio svemirski teleskop James Webb, a koji pokazuju prisutnost vodene pare i drugih hlapivih plinova, zapravo mogli imati pogodne uvjete za vodu na površini.
Studija sugerira da bi i planeti za koje se dosad smatralo da su predaleko od svojih zvijezda i stoga prehladni za tekuću vodu ipak mogli biti nastanjivi. U takvim svjetovima voda bi mogla postojati ispod debelih slojeva leda, pohranjena između ledenih slojeva, što proširuje broj mogućih staništa za život.
Istraživanje je objavljeno u znanstvenom radu pod naslovom 'Exoplanets beyond the Conservative Habitable Zone. I. Habitability' u časopisu The Astrophysical Journal.