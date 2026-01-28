Znanstvenici kažu da bi se život mogao kriti na puno više planeta nego što smo mislili

Nova studija sugerira da bi u svemiru moglo postojati znatno više planeta pogodnih za život nego što se dosad smatralo, piše Independent.

Znanstvenici su godinama tražili izvanzemaljski život unutar takozvane nastanjive ili Zlatokosine zone, područja oko zvijezde u kojem nije ni prevruće ni prehladno da bi na površini planeta mogla postojati tekuća voda. Budući da se vjeruje da je tekuća voda ključni preduvjet za život, upravo su takvi svjetovi bili u središtu istraživanja.

Međutim mnogi planeti u drugim planetarnim sustavima koje smo dosad otkrili ne uklapaju se u te kriterije, zbog čega se dugo smatralo da je velik dio njih vjerojatno negostoljubiv za život.

Novo istraživanje upućuje na to da su dosadašnji kriteriji možda previše strogi. Znanstvenici navode da bi mogli postojati i drugi tipovi planeta s tekućom vodom, ali su dosad bili zanemareni.