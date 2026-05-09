Putin upravo poslao poruku koju svijet čeka godinama: 'Mislim da se bliži kraj'

Rusija invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najozbiljniju krizu u odnosima između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine, kad se mnogo ljudi bojalo da je svijet na rubu nuklearnog rata.

"Mislim da se stvar privodi kraju", rekao je Putin novinarima o ratu u Ukrajini.

Financial Times izvijestio je u četvrtak da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija figura s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder.