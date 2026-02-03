Odgođena NASA-ina povijesna misija prema Mjesecu, četvero astronauta čeka novi datum

Međutim tijekom takozvane faze nadopunjavanja – kada se spremnik održava stalno punim – curenje je ponovno premašilo sigurnosne granice. Problem je otkriven nešto više od pet minuta prije planiranog završetka odbrojavanja, zbog čega je test ponovno zaustavljen.

Tijekom probe odbrojavanje je dvaput prekinuto jer je detektirano curenje vodika na spoju između cijevi za punjenje i same rakete. Inženjeri su u jednom trenutku vjerovali da su riješili problem te su dovršili punjenje spremnika koji sadrži oko dva milijuna litara tekućeg vodika.

Poteškoće su se pojavile tijekom generalne probe u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, ključnog testa u kojem se simulira cijeli proces lansiranja, uključujući punjenje rakete gorivom.

Izuzetno zahtjevno rukovanje

Tekući vodik smatra se jednim od najzahtjevnijih raketnih goriva za rukovanje. Molekule vodika izuzetno su male, zbog čega lako prolaze kroz najmanje pukotine i otežavaju zadržavanje goriva u sustavu. Uz to, vodik se u raketu pumpa pod visokim tlakom i na ekstremno niskoj temperaturi od oko -253 stupnja Celzija, što može narušiti pouzdanost brtvi i spojeva.

Slični problemi pojavili su se i tijekom prvog bespilotnog testnog leta programa Artemis 2022. godine. Tada je lansiranje odgođeno za tri mjeseca upravo zbog niza tehničkih poteškoća, među kojima su također bila curenja vodika. Raketa je tada dvaput vraćena u servisni hangar radi popravaka.

Misija s posadom ne ostavlja prostor za rizik

Za razliku od prethodnog testa, misija Artemis II prvi je planirani let programa s ljudskom posadom, stoga NASA naglašava da neće preuzimati nikakav nepotreban rizik.

Posadu čine Reid Wiseman kao zapovjednik, Victor Glover kao pilot te specijalisti misije Christina Koch i Jeremy Hansen. Astronauti su u međuvremenu pušteni iz karantene u Houstonu, ali će ponovno otići u izolaciju otprilike dva tjedna prije novog planiranog datuma lansiranja, trenutačno predviđenog za 6. ožujka.

Misija Artemis II predstavlja ključni korak u NASA-inu planu povratka ljudi na Mjesec. Riječ je o prvom letu s posadom u sklopu programa Artemis, kojim SAD i međunarodni partneri žele uspostaviti dugoročnu ljudsku prisutnost na Zemljinu satelitu i pripremiti teren za buduće misije na Mars.