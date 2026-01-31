Ništa od izleta u svemir: Blue Origin obustavio letove raketama za turiste

"Blue Origin je danas objavio da će pauzirati letove raketama New Shepard i preusmjeriti resurse kako bi dodatno ubrzao razvoj mogućnosti odlaska ljudi na Mjesec", navodi se u priopćenju tvrtke.

"Odluka odražava predanost tvrtke Blue Origin nacionalnom cilju povratka na Mjesec i uspostavljanja trajne i održive lunarne prisutnosti", dodaje se.

Blue Origin uključen je u NASA-in program Artemis koji želi vratiti astronaute na Mjesec prvi put nakon više od 50 godina kao temelj za misije na Mars. Imao je u ponudi kratka svemirska putovanja za turiste od 2021. Bezos je bio na prvom letu s posadom.

Tvrtka je navela da je ukupno 98 osoba bilo u svemiru na 38 letova, uključujući pjevačicu Katy Perry i glumca Williama Shatnera. Svemirski turizam za bogate od samog je početka kritiziran zbog ograničene znanstvene koristi, negativnog utjecaja na okoliš i klimu te elitističke prirode.

Blue Origin službeno nije otkrio cijenu putovanja, ali procjene su da se radi o nekoliko stotina tisuća dolara.