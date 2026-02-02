Nikad dosta: Elon Musk sad traži milijun satelita u orbiti

Prema podnesku, ovaj podatkovni centar bi se napajao solarnom energijom i pružao računalni kapacitet za potrebe umjetne inteligencije.

SpaceX traži 'raspoređivanje sustava s do milijun satelita za rad unutar uskih orbitalnih ljuski koje se protežu do 50 km svaka'.



Kako tvrde u toj tvrtci, 'orbitalni podatkovni centri su najučinkovitiji način za zadovoljavanje rastuće potražnje za računalnom snagom umjetne inteligencije' jer koriste 'solarnu energiju s malim operativnim i troškovima održavanja'.



Usporedbe radi, tvrtka je nedavno obilježila lansiranje jedanaest tisućitog satelita za konstelaciju Starlink. Nema ih toliko u orbiti jer se sateliti mogu susresti s problemima, ali neslužbena web stranica koja prati statistiku za Starlink tvrdi kako je u orbiti od 30. siječnja 2026. bilo više od 9600 satelita.



FCC će vjerojatno smanjiti iznos koji SpaceX traži u svojoj prijavi, kao što je savezna agencija učinila i u prošlosti.



Ranije ovog mjeseca odobrili su SpaceX-ov zahtjev za raspoređivanje još 7500 satelita za Starlink, nakon još 7500 lansiranih 2022.



To je puno manje od gotovo 30 tisuća, koliko je SpaceX prvi put tražio 2020. godine, piše Engadget.

