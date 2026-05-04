Nov šef, nova pravila: Sprema li se Apple za novu eru inovacije?

Gurman navodi da su 'mnogi inženjeri i dizajneri proizvoda godinama zagovarali zadržavanje više gotovine kako bi se ona usmjerila u velike akvizicije, zapošljavanje i prošireno istraživanje i razvoj'.

Novo izvješće novinara Mark Gurmana iz Bloomberga sugerira da bi Apple mogao promijeniti pristup upravljanju kapitalom nakon dolaska novog izvršnog direktora Johna Ternusa . Unutar kompanije navodno raste pritisak da se veći dio novca usmjeri u razvoj novih proizvoda umjesto u povrate dioničarima.

Nasljeđe Tima Cooka: stabilnost i profit



Odlazeći direktor Tim Cook obilježio je eru snažne profitabilnosti. Tijekom njegova mandata Apple je postao jedna od financijski najmoćnijih kompanija na svijetu, uz kontinuirane otkupe dionica i rast dividendi. Strategija se često svodila na postupna poboljšanja proizvoda uz naglasak na stabilne prihode i zadovoljstvo investitora.



Takav pristup donio je iznimne rezultate, ali je istovremeno stvorio percepciju da kompanija rjeđe ulazi u rizičnije projekte koji bi mogli donijeti radikalne promjene.



Ulaganja nisu uvijek donosila rezultate



Iako se često ističe oprez, Apple nije izbjegavao ulaganja u razvoj. Primjer je dugogodišnji projekt razvoja vlastitog automobila, pokrenut 2014. i ugašen 2024., koji nije rezultirao tržišnim proizvodom. Slično vrijedi i za Apple Vision Pro, uređaj visoke cijene koji nije postigao značajan komercijalni uspjeh.



Prema Gurmanu, Apple bi pod Ternusom mogao povećati ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije i razmotriti velike akvizicije kako bi ojačao svoju poziciju. To dolazi u trenutku kada konkurenti ubrzano investiraju u AI, dok se Apple suočava s kritikama zbog sporijeg napretka - uključujući poteškoće s modernizacijom glasovnog asistenta Siri.



Mogućnost oslanjanja na vanjske modele, poput onih koje razvija Google, dodatno naglašava potrebu za jačanjem vlastitih kapaciteta.

Alternativna strategija: izbjegavanje AI groznice

Unatoč tome, postoje i drugačija tumačenja Appleove strategije. Dave Lee iz Bloomberga ističe da je kompanija dosad izbjegla pretjerano ulaganje u AI, dok je istovremeno profitirala od šire industrijske potražnje. Prema toj perspektivi, Apple se pozicionira kao stabilna platforma - 'alat' koji koristi AI ekosustav umjesto da predvodi utrku pod svaku cijenu.



Dolazak Ternusa mogao bi značiti promjenu prioriteta, ali ostaje nejasno hoće li to dovesti do stvarnog zaokreta ili samo do prilagodbe postojećeg modela. Spekulacije o projektima poput neinvazivnog mjerenja zdravstvenih parametara ukazuju na potencijal za inovacije koje izlaze izvan trenutnih trendova, piše Gizmodo.

