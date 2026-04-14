Kruže glasine: I Apple razvija pametne naočale?

Prema izvješću Marka Gurmana iz Bloomberga , Apple aktivno testira najmanje četiri dizajna okvira za svoj nadolazeći projekt pametnih naočala , nastojeći se istaknuti dizajnom u odnosu na konkurenciju poput pametnih naočala Ray-Ban Meta.

Za razliku od naprednih AR uređaja, ove naočale neće imati proširenu stvarnost, već će biti jednostavniji nosivi uređaj s ugrađenim kamerama, mikrofonima i senzorima. Njihove funkcije uključuju prikaz obavijesti s telefona, snimanje fotografija i videa, reprodukciju glazbe te interakciju s AI mogućnostima poput unaprijeđene verzije Siri i Vizualne inteligencije.

U funkcionalnom smislu uređaj se pozicionira kao kombinacija Apple Watcha i AirPodsa, ali s još većim oslanjanjem na iPhone jer će on služiti kao glavni izvor procesorske snage i povezivosti.

Trenutno testirani dizajni uključuju veći pravokutni okvir nalik klasičnim Ray-Banovim naočalama Wayfarer, tanji pravokutni model sličan onome koji nosi Tim Cook, veće ovalne ili kružne okvire te manju, elegantniju varijantu ovalnog ili kružnog oblika. Apple također eksperimentira različitim završnim obradama, uključujući crnu, oceanski plavu i svijetlosmeđu boju, s ciljem stvaranja prepoznatljivog dizajna, slično kao kod svojih postojećih proizvoda.

Jedna od ključnih dizajnerskih razlika bit će raspored prednjih kamera u ovalnom uzorku, uz indikatorska svjetla koja signaliziraju kada je kamera aktivna. Umjesto plastike, planira se korištenje acetata, materijala poznatog po izdržljivosti i premijskom dojmu.

Prema dostupnim informacijama, najava uređaja očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027., a lansiranje bi moglo uslijediti u proljeće ili ljeto 2027. godine. Paralelno Apple nastavlja s razvojem naprednijih AR naočala s ugrađenim zaslonima, no taj je projekt još u ranijoj fazi.

Ove naočale dio su šire strategije kompanije usmjerene na razvoj uređaja temeljenih na umjetnoj inteligenciji, među kojima se spominju i AirPods s kamerama, pametni kućni zaslon te nosivi uređaji s integriranim kamerama, piše 9to5Mac.