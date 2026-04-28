Tajnoviti uređaj iz OpenAI-a je - običan smartfon?

Koncept zvuči ambiciozno: umjesto da korisnici otvaraju aplikacije i ručno obavljaju radnje, AI agent bi sve to radio umjesto njih. Kažete što želite, a uređaj to izvrši. Kuo tvrdi da se time mijenja osnovna logika korištenja pametnih telefona: 'Korisnici ne žele koristiti hrpu aplikacija, nego riješiti konkretne zadatke .'

Ako ste čekali revolucionarni AI uređaj iz OpenAI-a, možda je vrijeme da malo smanjite očekivanja. Prema analitičaru Ming-Chi Kuou, tvrtka koja stoji iza ChatGPT-a navodno razvija - pametni telefon. Da, telefon . Ali ne bilo kakav, već takozvani 'AI agent pametni telefon'.

Hardver, softver i stari problem kontrole



Kuo navodi da OpenAI surađuje s Qualcommom i MediaTekom na razvoju čipova. No ključna točka njegove analize nije hardver, nego kontrola: bez potpunog pristupa operativnom sustavu i podacima korisnika, AI agent ne može biti posebno koristan.



To nije nova lekcija. Humane je to već pokušao dokazati s uređajem Ai Pin - i nije uspio. Ideja da AI bude 'u vozačkom sjedalu' zahtijeva potpunu integraciju što po pitanju korisničke privatnosti zvuči kao loša ideja.



Industrija pokušava



U međuvremenu, drugi proizvođači ne čekaju svoj red. Google i Samsung već ugrađuju slične funkcije u postojeće uređaje, uz mješovitu reakciju tržišta. Od predviđanja radnji do automatiziranog korištenja aplikacija glasovnim naredbama, glasovna kontrola je zanimljiv koncept, no postavlja se pitanje koliko je netko spreman predati kontrolu stroju koji vrlo često griješi. U Kini, napominje Gizmodo, takvi sustavi već funkcioniraju još direktnije, dijelom zbog drugačijeg pristupa privatnosti i integraciji aplikacija.



Drugim riječima, ideja 'AI agent telefona' možda nije toliko nova koliko se predstavlja.



Apple ima prednost - ako uspije



Apple se nalazi u zanimljivoj poziciji. S više od 1,5 milijardi aktivnih iPhone uređaja, dovoljno je jedno ažuriranje da se AI funkcionalnosti prošire na ogromnu bazu korisnika. Naravno, to podrazumijeva da njihovi AI planovi konačno počnu funkcionirati kako je najavljeno.



Analitičar Max Weinbach ističe da pametni telefoni i dalje imaju ključnu prednost: koncentriraju podatke, aplikacije i senzore na jednom mjestu. To ih čini logičnim odredištem za moderni AI, bez obzira na eksperimente s drugim uređajima poput pametnih naočala koje razvija Meta.



Android kao realna osnova



U projekt je uključen i Jony Ive, koji surađuje s Samom Altmanom na dizajnu budućih uređaja. No unatoč toj kombinaciji, tehnička realnost sugerira da bi uređaj vjerojatno koristio Android, jednostavno zato što već nudi potrebnu infrastrukturu.



Ako se planovi ostvare, uređaj bi mogao ući u masovnu proizvodnju tek oko 2028. godine. Do tada, tržište će vjerojatno već biti preplavljeno sličnim 'AI agent' funkcijama na postojećim telefonima. Drugim riječima, OpenAI možda ne izmišlja novu kategoriju nego pokušava sustići onu koja se već formira.

