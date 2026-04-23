Što je 'tihi direktor' donio Appleu i zašto je njegovo nasljeđe vrjednije od samog iPhonea?

Cookovu eru obilježili su tranzicija na Appleov hardverski ekosustav te dolazak novih nosivih uređaja i digitalnih usluga. Izazovi su, doduše, brojni - od političkih i gospodarskih do spore integracije AI-a

Kada je Tim Cook 2011. godine preuzeo vodstvo od Stevea Jobsa, očekivanja nisu bila da će iznova osmisliti Apple, već da će očuvati njegov smjer. Petnaest godina kasnije predaje kompaniju kao jednu od najvrjednijih na svijetu, uz značajno proširenje njezina utjecaja i poslovnog modela.

Cook će 1. rujna prepustiti mjesto izvršnog direktora Johnu Ternusu, dosadašnjem šefu hardverskog inženjeringa, a on će ostati izvršni predsjednik. Tijekom njegova mandata tržišna vrijednost Applea narasla je za oko 3,3 bilijuna eura, čime je kompanija učvrstila status tehnološkog giganta 21. stoljeća.

Odanost ostavštini Na početku mandata Cook se držao temeljnih načela koja je postavio Jobs. Još kao operativni direktor upravljao je globalnim lancem opskrbe i prodajom, a kada je preuzeo vodstvo, naglasio je da se njihove osnovne vrijednosti neće mijenjati. Unatoč sumnjama dijela industrije, Apple je već 2012. godine dosegnuo vrijednost od 600 milijardi dolara i u tom trenutku postao najvrjednijom kompanijom na svijetu.

Prvi izazovi uključivali su mlake reakcije na iPhone 4s i kritike zbog radnih uvjeta u proizvodnim pogonima u Kini. Cook je odgovorio otvaranjem opskrbnog lanca neovisnim inspekcijama i naglašavanjem odgovornosti prema radnicima. Paralelno je Apple vodio pravne bitke s konkurentima poput Samsunga i Googlea, pokušavajući zaštititi svoj tržišni položaj. Novi trend: Hardverski ekosustavi Sredinom 2010-ih Cook je definirao novu strategiju: izgradnju povezanog ekosustava. Uređaji poput iPhonea, Maca i iPada počeli su funkcionirati kao jedinstvena cjelina pomoću značajki poput AirDropa i Handoffa. U tom razdoblju lansirani su i novi proizvodi i usluge – Apple Watch, Apple Pay, Apple Music i AirPods – čime su proširili prisutnost izvan samog pametnog telefona i stvorili integriran digitalni ekosustav.

Velika prekretnica došla je 2018. godine, kada je Apple postao prva kompanija s tržišnom vrijednošću od bilijun dolara, a rast se nastavio i u sljedećim godinama, uz snažne financijske rezultate i širenje usluga. Do 2025. godine kompanija je prešla granicu od četiri bilijuna dolara, pridružujući se vrhu globalnog tržišta uz Microsoft i Nvidiju, piše Euronews. Apple i AI U novijoj fazi Cook uvodi Apple u eru umjetne inteligencije kroz Apple Intelligence, integrirajući alate poput ChatGPT-ja u operativni sustav. Iako je kasnio za konkurencijom, strategija je bila fokusirana na kontrolirano uvođenje tehnologije. Ta se tranzicija pokazala jednim od najvećih izazova, dijelom zbog konkurencije koja je brzom integracijom postigla ono što Apple planira uvesti već godinama. Politički izazovi Osim tehnoloških izazova, Cook je morao navigirati složenim političkim odnosima, osobito tijekom trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa. Uspio je ublažiti utjecaj carina te djelomično premjestiti proizvodnju u Indiju, istovremeno obećavajući velika ulaganja u američko gospodarstvo.