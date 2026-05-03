Zelenski objavio: Nešto se neobično događa duž granice s Bjelorusijom

Dodao je da ukrajinske vlasti ‘sve pažljivo bilježe’ i ‘sve kontroliraju’. ‘Ako bude potrebno, reagirat ćemo’, poručio je ukrajinski predsjednik te naglasio da je Ukrajina spremna braniti svoje građane i suverenitet, navodi Euromaidan Press.

‘Dan ranije zabilježena je prilično specifična aktivnost na dijelovima granice između Ukrajine i Bjelorusije – s bjeloruske strane’, rekao je Zelenski u videoporuci.

Upozorenje svima koje se pokušava uvući u rat

Zelenski je pritom poslao poruku i onima koje se, prema njegovim riječima, pokušava uvući u agresivne aktivnosti protiv Ukrajine.

‘Ukrajina je spremna braniti svoje ljude, svoj suverenitet, i to moraju razumjeti svi – svi koje pokušavaju uvući u bilo kakvu agresivnu aktivnost protiv Ukrajine’, rekao je.

Izjava dolazi nakon što je Zelenski još sredinom travnja upozorio da se u bjeloruskim pograničnim područjima, prema ukrajinskim obavještajnim podacima, grade ceste prema ukrajinskom teritoriju i uređuju topnički položaji. Tada je rekao da Rusija možda ponovno pokušava uvući Bjelorusiju u rat.

Kijev priprema nove sankcije

U istoj poruci Zelenski je rekao da Ukrajina s partnerima nastavlja raditi na jačanju protuzračne obrane i gospodarske otpornosti. Naveo je da Kijev surađuje s državama u Europi, na Bliskom istoku, u Zaljevu i drugim dijelovima svijeta te da od razgovora u svibnju očekuje ‘važne stvari’. Službena stranica ukrajinskog predsjednika objavila je da se poruka odnosila na nastavak rada s partnerima i očekivanja od pregovora u svibnju.

Zelenski je posljednjih dana već potpisao novi ukrajinski paket sankcija usmjeren, među ostalim, na subjekte povezane s Bjelorusijom. Prema Ukrainskoj Pravdi, sankcije obuhvaćaju 16 bjeloruskih državljana i 11 pravnih osoba, uključujući tvrtke povezane s proizvodnjom dijelova za topničko streljivo za ruske snage.

Zašto je bjeloruska granica važna

Bjelorusija je od početka ruske invazije jedno od ključnih sigurnosnih pitanja za Ukrajinu. Ruske snage su u veljači 2022. koristile bjeloruski teritorij kao jednu od polaznih točaka za napad na Kijev, a Minsk je i nakon toga ostao blizak saveznik Moskve. Associated Press navodi da je Bjelorusija Rusiji omogućila korištenje svojeg teritorija za vojne operacije protiv Ukrajine te da se ondje nalaze i dio ruskog taktičkog nuklearnog oružja.

Za Kijev je prijetnja višeslojna. Svaka nova aktivnost na sjevernoj granici prisiljava Ukrajinu da ondje zadrži dio snaga i sustava protuzračne obrane, umjesto da ih premjesti na najteže dijelove bojišnice. Istodobno, takvi potezi mogu biti stvarna priprema za napad, pokušaj sabotaže ili manevar kojim se ukrajinska obrana želi rastegnuti na više smjerova.