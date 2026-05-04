Umjetna inteligencija preplavila podcaste, broj 'lažnjaka' je iznenađujući

Retorika tvrtki koje stoje iza tih projekata često je usmjerena prema investitorima , a ne slušateljima. Jeanine Wright, direktorica Inception Point AI-a, izjavila je prošle godine da vjeruje kako će 'u bliskoj budućnosti polovica ljudi na planetu biti AI', dodajući da je njihova tvrtka ona koja će 'oživiti te ljude'.

Ovaj trend označava kontinuiran priljev ogromne količine sintetičkog audiosadržaja o gotovo svakoj temi, međutim ostaje nejasno kome je sav taj sadržaj zapravo namijenjen i kolika je stvarna potražnja za njime .

Google je 2024. godine predstavio audiosažetke unutar svog alata NotebookLM, a ideja da umjetna inteligencija generira podcaste tada je djelovala kao zanimljiv eksperiment. Danas to više nije eksperiment nego trend: prema podacima s Podcast Indexa , AI-em generiran sadržaj čini oko trećine svih novih podcast feedova .

Industrija koja proizvodi tisuće emisija

Prema ranijim podacima, Inception Point AI proizveo je oko 5000 emisija, uz produkciju od približno 3000 epizoda tjedno. U međuvremenu je broj aktivnih emisija narastao na oko 10.000, a tempo proizvodnje zadržao se na sličnoj razini.

Primjeri sadržaja pokazuju koliko je granica nisko postavljena jer se među emisijama nalaze i podcasti koji obrađuju vrlo uske ili trivijalne teme, poput definicije jedne riječi.

Postoji li stvarna publika?

Odgovor zasad nije jednoznačan jer neki AI podcasti ipak uspijevaju privući pažnju. Primjerice, 'Epstein Files', projekt autora Adama Levyja, uspio je privremeno ući na ljestvice koje mjere popularnost podcasta objavljujući dvije epizode dnevno. Levy je objasnio svoj pristup: 'Ljudi žele sadržaj bez suvišnog – samo činjenice i jasno objašnjenje.' Takav model sugerira da dio publike ne traži autorski ili kreativni sadržaj, već brz način konzumiranja informacija.

Ipak, interes može biti kratkotrajan te je navedeni podcast prestao s objavama u ožujku.

Udio AI sadržaja nastavlja rasti

Podaci pokazuju razmjere promjene: u jednom trenutku čak 39 posto novih podcasta u jednom danu bilo je generirano umjetnom inteligencijom. Trenutne brojke su nešto niže, oko 35 posto, što i dalje znači stotine novih AI podcast feedova dnevno.

Inception Point AI pritom prednjači s udjelom od oko 23,6 posto u ukupnoj produkciji.

Informacije umjesto sadržaja

Sve upućuje na to da AI podcasti ciljaju specifičnu funkciju: prijenos informacija uz minimalnu interpretaciju. Umjesto klasičnih emisija s voditeljima i narativom, naglasak je na brzom 'preuzimanju' činjenica. Ostaje otvoreno pitanje može li takav model dugoročno zadržati publiku ili će količina sadržaja nadmašiti stvarnu potrebu za njim, piše Gizmodo.