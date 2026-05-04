Može li se ono što se događa u Hormuzu preseliti i u svemir?

Aktualna situacija u Hormuškom tjesnacu potaknula je stručnjake na razmišljanje izvan okvira Zemlje. Može li se ovakav scenarij blokade izvesti i u svemiru?

Sukob na Bliskom istoku i blokada Hormuškog tjesnaca pokazala je koliko su svjetski opskrbni putevi zapravo krhki. Blokade, otmice brodova, utjecaj na globalno gospodarstvo, poremećaji na tržištu... Sad zamislite da se sve to događa u Zemljinoj orbiti gdje svakodnevno kruže tisuće važnih satelita. Ili u orbiti Mjeseca. Američke Svemirske snage nedavno su osnovale ured kojemu je jedina zadaća procijeniti važnost cislunarne regije (područja koje obuhvaća Zemlju, Mjesec i područje oko njih) i osigurati budući prostor za funkcioniranje u njemu. Poseban je naglasak, ističu, stavljen na pitanje nacionalne sigurnosti u tom području.

Marc Feldman, izvršni direktor Centra za proučavanje svemirskog kriminala, piratstva i upravljanja, upozorio je u razgovoru za Space.com, kako su događaji u Hormuškom tjesnacu potaknuli na razmišljanje o potencijalnom istom scenariju u svemiru. 'Baš kao što je Hormuški tjesnac uski plovni put, cislunarni prostor, iako naizgled velik, zapravo sadrži nekoliko jedinstvenih i ekskluzivnih tranzitnih točaka kroz koje moraju proći sva lunarna putovanja', ističe Feldman. U prijevodu, u lunarnoj orbiti postoje strateški prolazi koji, ako padnu pogrešne ruke, mogu u potpunosti zaustaviti svemirski program. Kako javni tako i privatni. Stoga se postavlja pitanje, koliko je takvo područje vrijedno i kome. Peter Garretson, viši suradnik za obrambene studije pri Američkom vijeću za vanjsku politiku kaže kako to ovisi o nekoliko stvari. 'Ovisi o tome je li vaša procjena samo trenutna vrijednost ili uključuje buduću vrijednost. Pitate li o prihodima ove godine ili očekivanjima budućih prihoda izraženih u neto sadašnjoj vrijednosti?', istaknuo je Garretson za Space.com. Dodaje kako je očito da je svaka trenutna komercijalna vrijednost Mjeseca mala, jer ljudi nisu na njegovoj površini niti mogu iskorištavati njegove resurse. 'Ali istovremeno, očekivanje buduće vrijednosti je ogromno. I u tržišnoj i u strateškoj vrijednosti', naglašava Garretson.