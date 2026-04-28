Hoće li preklopni iPhone biti glavna zvijezda ovog rujna? Evo što kažu insajderi

Navodno je riječ o pažljivo tempiranoj premijeri koja bi trebala označiti tranziciju među direktorima Applea te Ternusa postaviti kao osobu koja ulijeva povjerenje kod korisnika i, što je vjerojatno još važnije, investitora

Prema anonimno plasiranom izvješću Bloomberga, Apple planira pažljivo režiranu tranziciju vodstva u kojoj bi novi izvršni direktor John Ternus trebao postati zaštitno lice potpuno nove kategorije proizvoda. Ključ te strategije navodno je predstavljanje sklopivog iPhonea čija bi početna cijena iznosila oko 2.000 dolara. Insajder Mark Gurman navodi kako će Ternus službeno preuzeti funkciju izvršnog direktora 1. rujna, a već unutar dva tjedna trebao bi se pojaviti na pozornici kao glavni govornik na velikom predstavljanju proizvoda. Unutar kompanije, tvrdi Gurman, cilj je 'postaviti ga kao lice onoga za što Apple vjeruje da će biti nova blockbuster kategorija proizvoda'.

Narativ karijere i lansiranja

Ternusova uloga u razvoju originalnog iPada uređaja bit će, prema istim izvorima, snažno naglašena tijekom kampanje. Jedan od sugovornika navodno je izjavio: 'Ideja da je Ternus vodio cijeli ovaj proces bit će stavljena u prvi plan tijekom lansiranja.' Takav pristup daje jasnu narativnu liniju: prvi javni nastup novog izvršnog direktora bit će predstavljen kao kulminacija njegove karijere i istodobno rođenje novog proizvoda. Marketinški gledano, riječ je o potezu koji povezuje osobni kredibilitet s tehnološkom inovacijom.

Nasljeđe Tima Cooka i Vision Pro



S druge strane, odlazeći direktor Tim Cook ostat će zapamćen po lansiranju uređaja Apple Vision Pro koji je na tržište stigao s cijenom od 3.499 dolara. Cook je bio njegov najistaknutiji promotor, ističući da ga koristi svakodnevno u radu. Međutim, tržišni odaziv bio je mlak. U tehnološkoj industriji sve se češće može čuti stav da je Vision Pro trebao ostati demonstracijski projekt istraživanja i razvoja, dok je fokus trebao biti na pristupačnijim pametnim naočalama. Time je taj proizvod postao svojevrsna fusnota u završnici Cookove ere. Manji rizik unatoč visokoj cijeni Za razliku od Vision Pro uređaja, sklopivi iPhone ne predstavlja konceptualni izazov za korisnike. Riječ je o poznatom formatu: kompaktan pametni telefon koji se otvaranjem pretvara u uređaj sličan manjem tabletu. Upravo ta kombinacija poznatog dizajna i nove funkcionalnosti smanjuje tržišni rizik.