Kako će se Apple mijenjati s novim šefom? Pred Ternusom je velik izazov

Uz skorašnji odlazak nasljednika kultnog Stevea Jobsa, Tima Cooka, volan Applea preuzima John Ternus, inženjer i ljubitelj detalja. Hoće li morati mijenjati stil vođenja da bi se prilagodio političkoj i tehnološkoj klimi u SAD-u?

Tim Cook je dugo planirao ovu tranziciju. Već neko vrijeme kružile su glasine da bi se 65-godišnji čelnik mogao povući, a među mogućim nasljednicima isticao se John Ternus, potpredsjednik Applea zadužen za hardver, koji sada preuzima vodeću ulogu u kompaniji. Cook 1. rujna napušta funkciju izvršnog direktora i preuzima ulogu izvršnog predsjednika Applea. No što čeka njegova nasljednika?

Tijekom neformalnog susreta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Ternus je izbjegao izravan odgovor na pitanje o nasljeđivanju, umjesto toga fokusirajući se na pohvale Cookovu vodstvu. Njegov stil komunikacije ostavio je dojam smirenosti i profesionalnosti, ali bez otkrivanja ijednog neformalnog detalja, što je u skladu s reputacijom Applea kao iznimno kontrolirane organizacije kada je riječ o javnim i privatnim porukama. Apple je odabrao nasljednika koji u mnogočemu podsjeća na Cooka: stabilan je, odmjeren i fokusiran na dugoročne ciljeve. Za razliku od Stevea Jobsa, poznatog po karizmi i temperamentnom stilu, i Cook i Ternus djeluju kao suzdržani operativci. Tijekom desetljeća upravo je takav pristup omogućio Appleu kontinuitet vodstva i stabilan rast. Ternus je u tvrtki poznat kao product guy – osoba duboko uključena u razvoj proizvoda i rad s inženjerskim timovima. Cook je, s druge strane, započeo kao stručnjak za operacije, ali je također pokazivao snažan interes za dizajn i detalje hardvera. Ta kombinacija tehničkog fokusa i poslovne discipline oblikovala je Appleove proizvode posljednjih godina.

Tim Cook Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO