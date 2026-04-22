Kako će se Apple mijenjati s novim šefom? Pred Ternusom je velik izazov

Damir Rukavina

22.04.2026 u 12:35

John Ternus

Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Uz skorašnji odlazak nasljednika kultnog Stevea Jobsa, Tima Cooka, volan Applea preuzima John Ternus, inženjer i ljubitelj detalja. Hoće li morati mijenjati stil vođenja da bi se prilagodio političkoj i tehnološkoj klimi u SAD-u?

Tim Cook je dugo planirao ovu tranziciju. Već neko vrijeme kružile su glasine da bi se 65-godišnji čelnik mogao povući, a među mogućim nasljednicima isticao se John Ternus, potpredsjednik Applea zadužen za hardver, koji sada preuzima vodeću ulogu u kompaniji.

Cook 1. rujna napušta funkciju izvršnog direktora i preuzima ulogu izvršnog predsjednika Applea. No što čeka njegova nasljednika?

Tijekom neformalnog susreta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Ternus je izbjegao izravan odgovor na pitanje o nasljeđivanju, umjesto toga fokusirajući se na pohvale Cookovu vodstvu. Njegov stil komunikacije ostavio je dojam smirenosti i profesionalnosti, ali bez otkrivanja ijednog neformalnog detalja, što je u skladu s reputacijom Applea kao iznimno kontrolirane organizacije kada je riječ o javnim i privatnim porukama.

Apple je odabrao nasljednika koji u mnogočemu podsjeća na Cooka: stabilan je, odmjeren i fokusiran na dugoročne ciljeve. Za razliku od Stevea Jobsa, poznatog po karizmi i temperamentnom stilu, i Cook i Ternus djeluju kao suzdržani operativci. Tijekom desetljeća upravo je takav pristup omogućio Appleu kontinuitet vodstva i stabilan rast.

Ternus je u tvrtki poznat kao product guy – osoba duboko uključena u razvoj proizvoda i rad s inženjerskim timovima. Cook je, s druge strane, započeo kao stručnjak za operacije, ali je također pokazivao snažan interes za dizajn i detalje hardvera. Ta kombinacija tehničkog fokusa i poslovne discipline oblikovala je Appleove proizvode posljednjih godina.

Tim Cook Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO

Ipak, novi izvršni direktor preuzima tvrtku u razdoblju izazova. Apple je poznat po opreznom i strateškom pristupu novim tehnologijama, što mu je ranije donosilo uspjeh poput lansiranja iPhonea, koji nije bio prvi pametni telefon, ali je redefinirao tržište. U području AI-a, međutim, tvrtka je kritizirana zbog sporijeg pristupa i oslanjanja na partnere poput OpenAI-a i Googlea umjesto vlastitih rješenja.

Analitičari smatraju da bi Ternus mogao nastaviti takvu opreznu strategiju, osobito s obzirom na zabrinutosti oko potencijalnog 'AI balona'. U isto vrijeme konkurencija agresivno ulaže u razvoj umjetne inteligencije, uključujući njezinu fizičku primjenu u robotici, što otvara pitanje može li Apple napraviti iskorak izvan svojih tradicionalnih kompaktnih uređaja.

Uz tehnološke izazove, Ternus će se morati snalaziti u političkom okruženju. Cook je održavao pragmatičan odnos s američkim predsjednicima, uključujući Donalda Trumpa, balansirajući između poslovnih interesa i političkih pritisaka, osobito u kontekstu trgovinskih odnosa s Kinom. Takav pristup vjerojatno će biti potreban i u budućnosti.

Na kraju ostaje pitanje osobnog stila vodstva. Cook je poznat po diskretnosti i ograničenom dijeljenju privatnog života dok je Jobs bio izrazito karizmatičan javni govornik. Ternus će morati odlučiti hoće li slijediti postojeći model ili se više otvoriti javnosti u eri u kojoj se od lidera očekuju autentičnost i vidljivost, piše BBC.

