Napokon su to napravili: Windows uvodi bolju kontrolu nad nadogradnjama

Korisnici će nakon uvođenja trenutno eksperimentalne značajke moći bez problema beskonačno odgoditi invazivne nadogradnje sustava i sofvera
Microsoft najavio je značajne promjene u sustavu nadogradnje za Windows 11 s ciljem smanjenja prekida rada uzrokovanih neželjenim ažuriranjima. Prema objavi na službenom blogu kompanije, korisnici će uskoro imati mogućnost pauzirati nadogradnje na neograničeno vrijeme, u intervalima od po 35 dana, piše Engadget.
Pauziranje ažuriranja bez ograničenja
Nova opcija omogućuje korisnicima da nakon isteka početnog razdoblja pauze ponovno aktiviraju novih 35 dana odgode, bez ukupnog ograničenja trajanja. To znači da će korisnici moći odgađati instalaciju ažuriranja koliko god žele, iako Microsoft i dalje preporučuje njihovu pravovremenu instalaciju zbog sigurnosnih poboljšanja.
Aria Hanson navela je kako su promjene rezultat povratnih informacija korisnika, u kojima se često isticala 'smetnja uzrokovana nepravovremenim ažuriranjima i nedostatak kontrole nad time kada se ona događaju'.
Fleksibilnije upravljanje uređajem
Uz proširene opcije pauziranja, Microsoft uvodi i dodatne mogućnosti upravljanja sustavom. Korisnici će sada uvijek imati opciju isključiti ili ponovno pokrenuti uređaj bez prisilnog instaliranja ažuriranja. Time se dodatno smanjuje rizik od prekida tijekom važnih aktivnosti, poput poslovnih sastanaka ili igranja.
Ove promjene nadovezuju se na ranije uvedenu opciju preskakanja ažuriranja tijekom inicijalnog postavljanja novih uređaja, čime se korisnicima od samog početka korištenja sustava pruža još veća fleksibilnost .
Dostupnost kroz Insider program
Prema informacijama Microsofta, nove funkcionalnosti trenutno se postupno uvode korisnicima uključenima u Windows Insider Program, konkretno onima u Dev i Experimental kanalima. Šira dostupnost očekuje se nakon završetka faze testiranja.