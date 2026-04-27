Napokon su to napravili: Windows uvodi bolju kontrolu nad nadogradnjama

Microsoft najavio je značajne promjene u sustavu nadogradnje za Windows 11 s ciljem smanjenja prekida rada uzrokovanih neželjenim ažuriranjima. Prema objavi na službenom blogu kompanije, korisnici će uskoro imati mogućnost pauzirati nadogradnje na neograničeno vrijeme, u intervalima od po 35 dana, piše Engadget.

Pauziranje ažuriranja bez ograničenja

Nova opcija omogućuje korisnicima da nakon isteka početnog razdoblja pauze ponovno aktiviraju novih 35 dana odgode, bez ukupnog ograničenja trajanja. To znači da će korisnici moći odgađati instalaciju ažuriranja koliko god žele, iako Microsoft i dalje preporučuje njihovu pravovremenu instalaciju zbog sigurnosnih poboljšanja.

Aria Hanson navela je kako su promjene rezultat povratnih informacija korisnika, u kojima se često isticala 'smetnja uzrokovana nepravovremenim ažuriranjima i nedostatak kontrole nad time kada se ona događaju'.