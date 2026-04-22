Osim glavnog izvršnog direktora, Apple će dobiti i novog šefa za hardver

Ternus bi kormilo od Tima Cooka trebao preuzeti tijekom ljeta (službeno od 1. rujna ), kada će na novo radno mjesto doći i Srouji, koji će također postati i viši potpredsjednik za hardverski inženjering.

Johny Srouji , viši potpredsjednik odjela za hardverske tehnologije, preuzima ulogu glavnog direktora za hardver u Appleu . Zamijenit će na toj poziciji budućeg glavnog izvršnog direktora Johna Ternusa .

Nadgledat će sve što Apple radi kad je riječ o hardveru, od izrade čipova do dizajna proizvoda. Nije nemoguće kako će doći i do drugih promjena na vodećim pozicijama u Appleu.

Cook je Sroujija nazvao 'jednom od najtalentiranijih osoba s kojima je ikada imao čast raditi'. '

Igrao je jedinstvenu ulogu u provođenju Appleove strategije za silicij, a njegov utjecaj duboko se osjetio ne samo unutar tvrtke, već i u cijeloj industriji. Oduvijek je vodio svoju organizaciju s izvanrednom spretnošću i prosudbom, a njegov je tim iznova i iznova donosio revolucionarne inovacije koje su transformirale naše proizvode. Nevjerojatno smo sretni što ga imamo', napisao je Cook.

Ternus Sroujija smatra 'nevjerojatnim partnerom', za kojeg vjeruje kako će biti 'izvanredan glavni direktor za hardver', piše Apple Insider.