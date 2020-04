[UŽIVO] U Hrvatskoj 867 zaraženih, Božinović najavio kad bi se mjere mogle ublažiti

U Hrvatskoj je trenutno 867 zaraženih koronavirusom, među njima i 17 djece do 9 godina te 24 od 10 do 19 godina. U zemlji je 67 ozdravljenih, a nove informacije očekuju se u 14 sati

10:20 Trgovački lanac Kaufland priopćio je da je u njihovoj poslovnici u Slavonskom Brodu, koja je u zatvorena nakon što je zaraza koronavirusom potvrđena jednom zaposleniku, provedena potpuna dezinfekcija pa je u srijedu ponovno otvorena za kupce. >>>Cijeli članak<<<

10:00 Velika Britanija do sredine travnja planira povećati broj dnevnih testiranja na koronavirus na 25 tisuća dnevno, sa sadašnjih 12.750, objavio je u srijedu ministar stanovanja Robert Jenrick. Britanci su već krenuli s testiranjem medicinskog osoblja, uz pacijente, no kritičari tvrde kako to nije dovoljno i kako se testiranje mora brže proširiti. >>>Cijeli članak<<<

9:40 Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je tko i kako može dobiti propusnicu za putovanje na otoke. >>>Cijeli članak<<<