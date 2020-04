Regija protiv virusa: Poludiktature, izvanredna stanja i policijski sati

Države se ratu protiv koronavirusa za koji se terapija i cjepivo tek traže koriste raznim mjerama, a nekima od njih u hrvatskom susjedstvu čini se da su sva sredstva dopuštena pa iz arsenala izvlače metode koje mirišu na diktaturu i prošla vremena

U Srbiji koja je do utorka poslije podne imala 900 oboljelih i 23 umrle osobe od kojih sedam u proteklih 24 sata, policijski sat već je na snazi, ali sada se zaoštrava pa će zabrana kretanja biti na snazi od 17 sati popodne do 5 sati ujutro, pa čak i od 15 sati vikendom. Zgranuti vlasnici pasa pokrenuli su potpisivanje peticije jer je nehumano prisiljavati kućne ljubimce da trpe više od 12 do 16 sati bez izlaska van.

Nezadovoljan razvojem ofenzive protiv koronavirusa, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pohvalio se i zaprijetio.

"Imamo najstrože mjere u Europi", rekao je i najavio da se neće ustezati uvesti i dvadesetčetverosatni policijski sat na 14 dana ako ne budu bolji rezultati.

"Ako se ne budemo držali mjera, očekujte narednih dana tu odluku", rekao je Vučić.

Beogradski centar za ljudska prava podnio je u utorak Ustavnom sudu incijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Uredbe o mjerama za vrijeme izvanrednog stanja, kao i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja.

Crna Gora, malena država koja je dugo odolijevala virusu, u utorak je imala dvije umrle osobe, 109 oboljelih i 6.262 građana pod nadzorom, a posljednjeg dana ožujka najavila je oštrije mjere protiv virusa i stanovništva koje bi bilo neposlušno.

Od utorka je na snazi zabrana kretanja i trajat će dva tjedna, a izuzeti su zaposleni u javnim službama i oni koji pružaju usluge od javnog interesa. Građani se ne smiju okupljati u stanovima i kućama, osim ako pripadaju zajedničkom domaćinstvu.

Crnogorska policija oštrim je priopćenjem upozorila "da nijedan građanin Crne Gore ne treba gajiti iluzije da će u ovoj borbi biti presedana i izuzetaka".

A da se ne šale govori policijska objava na Twitteru da su tri osobe koje su tijekom vikenda prekršile mjeru zabrane prijevoza više od dvije osobe u automobilu, upućene u istražni zatvor do 30 dana.

I virus Bosnu dijeli

Broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini povećan je na 418. Do utorka poslije podne umrlo je 12 zaraženih i redom su to bile osobe starije životne dobe, uz to kronični bolesnici kod kojih je koronavirus pogoršao ionako loše stanje što je dovelo do smrtnog ishoda.

Žarište epidemije je u Banjoj Luci, glavnom gradu Republike Srpske gdje je identificirano više od 150 zaraženih osoba.

Banjolučke vlasti odlučile su zadržati na snazi stroge mjere ograničenja kretanja i socijalnih kontakata najmanje do 13. travnja. Ponešto su ublažile ograničenja za umirovljenike odnosno osobe starije od 65 godina koji do sada uopće nisu smjeli iz kuća, a po novoj mjeri moći će dvaput na tjedan izaći ali samo za najosnovnije poslove.

U Federaciji BiH starijima od 65 godina i mlađima od 18 i dalje je strogo zabranjeno napuštati domove, unatoč sve brojnim upozorenjima da je ta mjera neustavna, ali i neodrživa, jer vlasti nisu osigurale način da se starijima osigura dostava hrane, lijekova ili način za podizanje mirovine.

Bosanskohercegovačka vlada, nejedinstvena i sklona svađama, dobila je u virusu novi kamen spoticanja.

Zbog odluke županijskih vlasti u Sarajevu o zabrani okupljanja više od 20 osoba otkazana je sjednica parlamenta Federacije, a oporba se digla na noge.

"Dok rudari i radnice na blagajnama rade, parlamentarci ne žele raditi u Skenderiji s razmakom 10 metara. Ali neće moći, uzalud se ugledate na Vučića i druge s istoka", kazao je zastupnik oporbenog SDP BiH Irfan Čengić.