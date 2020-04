Koronavirus se i dalje širi nosačem zrakoplova Theodore Roosevelt

Kapetan američkoga nosača zrakoplova Theodore Roosevelt, koji se nalazi u luci Guam, bori se protiv koronavirusa među posadom i rekao je da će se, ne poduzme li mornarica odmah akciju da izolira posadu, Covid-19 i dalje širiti i "bit će gubitaka"

Roosevelt je povučen u Guam potkraj prošlog tjedna nakon što je nekoliko mornara pozitivno testirano na Covid-19. Bilo je to dva tjedna nakon što je brod posjetio Da Nang u Vijetnamu, zemlju u kojoj ima slučajeva koronavirusa.

"Nismo u ratu i stoga ne mogu dopustiti da mi i jedan mornar nepotrebno strada od posljedica pandemije", napisao je Crozier. "Sada je potrebna odlučna akcija..."

Mornarica više ne objavljuje broj pozitivnih slučajeva Covida-19 na svojim brodovima.

Pentagon je rekao u ponedjeljak da neće objavljivati broj slučajeva Covida-19 u bazama ili po zemljopisnim regijama. Umjesto toga, vojne službe i ministarstvo obrane objavljuju ukupan broj slučajeva širom svijeta.

U izjavi u utorak, mornarica je priznala da je pismo upućeno vodstvu Pacifičke flote.

"Vodstvo mornarice će ubrzano poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost posade USS-a Theodore Roosevelta", rekao je mornarički dužnosnik u izjavi e-poštom.

Flota "provodi opcije" koje je Crozier naveo u pismu, rekao je dužnosnik.

Crozier je u pismu također rekao da je unatoč situaciji s koronavirusom brod spreman za borbu.

"Kada bi bilo potrebno, (Roosevelt) bi mogao ukrcati sve dodijeljene mornare, otploviti i biti spreman na borbu i pobijediti bilo kojeg protivnika koji se usudi izazvati SAD ili naše saveznike", napisao je Crozier.

Crozier je završio pismo rekavši da je svjestan teškoća u pronalaženju individualnog smještaja za članove posade.

"To će zahtijevati političko rješenje, no to je ispravno učiniti", napisao je Crozier.

"Nismo u ratu. Mornari ne trebaju umrijeti. Ako nećemo odmah djelovati, nismo se pobrinuli za najvrednije što imamo - svoje mornare", zaključio je kapetan Roosevelta.