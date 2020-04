Markotić navela da nema mjesta panici, a posebno upozorenje uputila stanovnicima Dalmacije

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević", navela je da, unatoč činjenici da je Hrvatska danas zabilježila najveći skok broja oboljelih (96) od pojave koronavirusa, nema mjesta panici, ali i poseban apel uputila stanovnicima Dalmacije

+Panika je nešto negativno, ali treba biti razuman. Treba vidjeti gdje se i zbog čega se pojavio taj veći broj. Dvije stvari smo identificirali. Putovanje u Tursku i porast na jugu Hrvatske. Kontinuirano apeliramo na one koji još misle da se to događa nekom drugom i da se njima neće dogoditi, da to nije tako. Štitimo sebe - štitimo druge", kazala je Markotić i ponovila molbu građanima, posebno sada onima na jugu, da se pridržavaju svih mjera zaštite.

Na respiratoru je u Hrvatskoj 34 pacijenata, a među onima na Klinici Fran Mihaljević više je muškaraca, malo manje od trećine je u mlađe-srednjoj životnoj dobi.

"No oni su ili pretili ili imaju još neke kronične bolesti. To je uvijek rizik. A pušači? Definitivno. Ako ste ikada pogledali njihova pluća na YouTubeu ili na nekakvim drugim slikama, bit će vam jasno zašto su oni u velikom riziku. U većem su riziku i od obolijevanja jer kažemo da treba prati ruke i ne treba se dirati po licu. Automatski, kad pušite, dotičete usta i nos, i veća je šansa da prenesete infekciju", rekla je Markotić.

Kazala je da nije neuobičajeno da među zaraženima ima i djece i mlađih osoba. "Kad je epidemija krenula u Kini, dugo vremena nije bilo oboljelih među djecom. Sada ima u svijetu, ali i u Hrvatskoj, nešto oboljelih. Na sreću, uglavnom su to, ipak, sve jako blagi oblici bolesti. Nadamo se da taj postotak neće značajnije rasti i da će bolest i dalje biti blaga prema djeci", kazala je Markotić.

Na pitanje pomaže li inhaliranje protiv virusa, Markotić je kazala da inhaliranje ne može riješiti virus.

"Ali održavanje higijene sluznica i normalne vlage u prostorima gdje živite može pomoći da sluznice ostanu zdravije i bolje i da su manje podložne infekciji. No, to sigurno neće spriječiti infekciju. Sve ovo mi jako sliči na Svjetsko prvenstvo u nogometu. Dosta je to igra živaca. Kako smo vidjeli Hrvati su pobjeđivali jako dobro u produžecima i u penalima. Ali znate koliko to živaca košta. Voljela bih da mi to ne radimo i da pobijedimo u onih 90 minuta", kazala je i poslala posebnu poruku građanima s juga.

"Mislim da bi to svi zajedno mogli jako dobro odraditi, s obzirom da se širi bolest na jugu: Ajde neka se strpe i neka pokušaju spriječiti da se širi korona, a onda ćemo mi svi furešti zajedno s njima na naše more i na nećemo izgubiti sezonu. Barem će je Hrvati popuniti", kazala je Markotić te dodala da smo dobri u ovoj utakmici i da ćemo moći biti prezadovoljni ako i u ovoj utakmici na kraju budemo drugi na svijetu.