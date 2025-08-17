Najskuplji vojni projekt u povijesti ratovanja: Prva testiranja krenula, konačnu cijenu nitko ne zna

Američka tvrtka Lockheed Martin planira u sljedeće tri godine testirati demonstrator svemirskog presretača sposobnog za borbu protiv visoko upravljivih hipersoničnih projektila. Orbitalni satelit za presretanje raketa trebao bi biti ključni element budućeg kontinentalnog sustava raketne obrane Golden Dome (Zlatna kupola), koji bi trebao pružiti zaštitu od naprednih prijetnji Sjedinjenim Državama. Donosimo više o ambicioznom projektu koji bi mogao koštati nekoliko stotina milijardi dolara i koji je izazvao niz međunarodnih reakcija

Direktorica razvoja naprednih Lockheed Martinovih programa Amanda Pound najavila je prošlog tjedna kako ta tvrtka nastavlja s razvojem demonstratora svemirskog presretača sposobnog za zaštitu SAD-a od balističkih raketa, hipersoničnih projektila i orbitalnih napada. Tijekom konferencije za novinare u pogonu tvrtke u Huntsvilleu u saveznoj državi Alabami, Pound je istaknula da njezin ured trenutno analizira različite koncepte presretača, počevši od lasera do satelita koji se pretvaraju u projektile i manevriraju prema ciljevima. ''Cilj je do 2028. izvesti demonstraciju presretača u orbiti. Imamo kapacitet za to i spremni smo podržati ideju'', istaknula je Pound.

U Lockheed Martinu su istovremeno naglasili važnu ulogu drugih, manje ambicioznih komponenti ovog sustava, posebno satelita za rano upozoravanje na lansiranje raketa, koji bi ih trebali detektirati u spektru termovizijskog snimanja. Riječ je o prvom satelitu za rano upozorenje sljedeće generacije u geostacionarnoj Zemljinoj orbiti koji koristi perzistentno infracrveno zračenje, a koji je uspješno testiran gotovo istovremeno s najavom o izgradnji demonstratora svemirskog presretača. Testira se prethodnica Zlatne kupole Satelit za rano upozoravanje kao svojevrsna prethodnica sustava Golden Dome i njegova ključna komponenta završio je termalna vakuumska i akustična ispitivanja u postrojenju Lockheed Martin Space u kalifornijskom Sunnyvaleu. Tijekom ispitivanja satelit se suočio s iscrpljujućim, simuliranim svemirskim okruženjem, dokazujući da može izdržati visoke temperature i jake vibracije tijekom lansiranja. Nakon što su testiranja završena, satelit je sada u fazi testiranja integracije sustava, uključujući isprobavanje veza s raznim zemaljskim sustavima.

Testiranja u Lockheed Martinovim pogonima dio su projekta Golden Dome kojeg je u svibnju ove godine najavio američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim riječima, radi se o višeslojnom sustavu raketne obrane sposobnog presresti prijetnje čak i u svemiru, a kojeg planira dovršiti do kraja svog predsjedničkog mandata 2029. godine. Američki projekt temelji se na izraelskom sustavu Iron Dome (Željezna kupola) lokalne proizvodnje, ali ima znatno širi opseg. Muskov SpaceX kao jedan od favorita, ali... Američki tisak navodi da Agencija za raketnu obranu (MDA) testiranja u Lockheed Martinu naziva kraticom FTI-X, što je oznaka za Integrirani zračni test ekperimentalne prirode te da će senzori i oružje Zlatne kupole raditi u jedinstvenom sustavu za presretanje ciljeva. Dostupne informacije ukazuju da je za program Zlatne kupole predloženo početno financiranje u iznosu od 25 milijardi dolara. Pojedini analitičari izračunali su kako bi se ukupni troškovi u prvih 20 godina projekta mogli kretati od 160 do nevjerojatnih 830 milijardi dolara.

Izvor: tportal.hr

Prema drugom izvoru, testiranja do 2028. godine mogle bi biti samo prva faza dugogodišnjeg programa. Upućeni u program ističu da projekt brzo napreduje, oslanjajući se na postojeće sustave kako bi dokazao da koncept globalnog raketnog štita zaslužuje daljnje financiranje. Valja primijetiti da potonji izvori za program kažu da je globalnog značaja što može ukazivati da će sustav pokrivati američke baze diljem svijeta. Elon Muska ispao iz kombinacija Poznato je i da se višeslojna obrambena struktura Zlatne kupole sastoji od slojeva za detekciju i upozorenje, presretanje balističkih projektila, zaštitu od hipersoničnih prijetnji i orbitalnih napada. Za podizvođače radova razmatraju se pak renomirene tvrtke poput SpaceX-a, L3Harrisa i Northrop Grummana. SpaceX kojeg je osnovao Elon Musk dosad je bio jedan od favorita, što ne čudi jer je Trump s tim poduzetnikom u početku svog drugog predsjedničkog mandata imao više nego dobre odnose, no kasnije se njihov odnos raspao. Najnovije informacije govore da Trumpova administracija sada razmatra alternative, navodno zbog rizika od ovisnosti od dobavljača.

Iako projekt ima višeslojnu arhitekturu koja uključuje napredne satelitske tehnologije i suradnju između privatnih tvrtki i američkog ministarstva obrane, analitičari smatraju da pred programom stoje brojne prepreke. Stručnjaci su uvjereni da su izazovi tehnološke, proračunske, pravne i međunarodne prirode ogromni te da uspjeh ovisi o širokoj koordinaciji, međunarodnom konsenzusu i dugoročnoj političkoj podršci. Sumnjičavi voditelj projekta Zapovjednik američkih svemirskih snaga general Michael Guetlein, kojeg je Trump u svibnju imenovao voditeljem projekta Zlatna kupola ocijenio je kako je ambiciozni cilj realan u smislu tehnologije, ali da ima druge rizike. ''Izgradnja svemirskog presretača bit će pravi tehnički izazov. No, ta tehnologija postoji. Vjerujem da smo dokazali svaki element fizike i da projekt možemo učiniti funkcionalnim. Ono što nismo dokazali jest možemo li to učiniti ekonomično odnosno možemo li izgraditi dovoljno satelita i možemo li dovoljno brzo proširiti industrijsku bazu za izgradnju tih satelita'', rekao je Gutlein. Pojedini stručnjaci uvjereni su da će integriranje više agencija i tvrtki biti ogroman organizacijski izazov. Pritom ukazuju da stvaranje funkcionalne mreže satelita presretača predstavlja razinu tehničke složenosti koja nadilazi dosadašnja iskustva. Uz to, sumnjaju da će sustav biti dovršen u roku od nekoliko godina te su uvjereni da za takav projekt treba nekoliko desetljeća, s time da bi troškovi mogli još više porasti.