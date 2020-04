EK predlaže skraćeno radno vrijeme; Von der Leyen: U slobodno vrijeme radnici bi se mogli naučiti novim vještinama

Europska komisija (EK) najavila je u srijedu program skraćenog radnog vremena za koji će jamčiti zemlje članice i koji će pomoći tvrtkama u najteže pogođenim zemljama da zadrže radnike

"To je europska solidarnost na djelu. Za Italiju, Španjolsku i druge. To je za budućnost Europe", rekla je predsjednica EK-a Ursula von der Leyen o tom novom instrumentu pod nazivom "Sure".

On je sličan instrumentu koji su koristile neke članice tijekom financijske krize 2008., poput njemačkog programa Kurzarbeit.