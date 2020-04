Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio 900 tisuća

Broj zaraženih koronavirusom u svijetu raste iz minute u minutu i dosegao je 911.308, dok je broj umrlih skočio na 45.497, prema podacima američkog sveučilišta Johns Hopkins u srijedu navečer

Druga je europska zemlja koja prati Italiju u stopu po broju zaraženih, ali i broju smrti, Španjolska . Dosad je zabilježeno 102.136 zaraženih, a umrlo je 9053 oboljelih. Tamo je prvi zaraženi otkriven 1. veljače, jedan dan poslije Italije. Na glavnom madridskom trgu Puerta del Sol zastave su spuštene na pola koplja, a svaki dan u podne održava se minuta šutnje u spomen na sve preminule, premda je to mjesto već danima pusto.

Dok je najveći broj zaraženih trenutačno u Sjedinjenim Državama , više od 200 tisuća, najveći broj umrlih zabilježen je u Italiji . U toj je zemlji dosad zabilježeno 110.574 slučajeva zaraze, dok je umrlo 13.155 ljudi. Talijanske zdravstvene vlasti vjeruju da je zaraza u Italiji na svome vrhuncu, no Talijani diljem zemlje sve teže podnose karantenu, koja bi trebala trajati do Uskršnjeg ponedjeljka, 13. travnja. Prvi slučaj Covida-19 u Italiji je zabilježen 31. siječnja, prije 59 dana.

Treća najpogođenija europska zemlja je Njemačka sa 76.544 zaraženih, potom je slijedi Francuska s 52.870, a onda Velika Britanija s 29.842. Od ovih zemalja najveću smrtnost bilježi Francuska s 3532 slučajeva umrlih, dok je u Njemačkoj taj broj još uvijek pod kontrolom i iznosi 858, kojemu se brojkom od 828 umrlih približila brojčano puno manja Belgija.



Njemačka do kraja uskrsnih praznika, odnosno do 19. travnja, produljuje mjere ograničenog kretanja u svrhu sprječavanja širenja koronavirusa, priopćeno je u srijedu nakon video konferencije kancelarke Angele Merkel s premijerima saveznih pokrajina. Građanima je upućeno upozorenje da se suzdrže od putovanja po Njemačkoj i u inozemstvo. To uključuje i posjete rodbini.



S petsto umrlih u jednom danu, što je najveći broj od izbijanja epidemije i nakon smrti 13-godišnjaka, pandemija koronavirusa dramatično se ubrzava u Velikoj Britaniji dok se čuju kritike zbog nedostatka testova za liječničko osoblje koje radi do iznemoglosti. Koronavirusom su se zarazili premijer Boris Johnson, koji je trenutačno u karanteni, ministar zdravstva Matt Hancock i princ Charles.



Iako je ukupan broj zaraženih slučajeva u SAD-u premašio 200 tisuća, Thomas Inglesby, direktor Johns Hopkins Centra za sigurnost zdravlja upozorio je u nedjelju da je zaraza koronavirusom u Sjedinjenim Državama tek na svome početku.



New York, financijska prijestolnica države, najpogođeniji je američki grad. Počeo je postavljati poljske bolnice kako bi povećao kapacitete uoči vrhunca epidemije. Prvi slučaj je zabilježio 1. ožujka, a ubrzo je postao epidemije u SAD-u.