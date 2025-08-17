Witkoff: Putin će dopustiti SAD-u i Europi da daju sigurnosna jamstva Ukrajini

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff rekao je da se ruski predsjednik složio dopustiti SAD-u i europskim saveznicima da Ukrajini ponude sigurnosno jamstvo slično NATO-ovom mandatu kolektivne obrane kao dio konačnog sporazuma o okončanju rata
"Uspjeli smo izboriti sljedeći ustupak: Da Sjedinjene Države mogu ponuditi zaštitu sličnu članku 5., što je jedan od pravih razloga zašto Ukrajina želi biti u NATO-u", rekao je Witkoff za CNN.
Članak 5. temeljno je načelo kolektivne obrane NATO saveza, koji broji 32 članice, a koje navodi da će se oružani napad na jednu ili više članica smatrati napadom na sve članice. Witkoff je rekao da je to prvi put da čuje Putina da se slaže s tim.
Rekao je da su se dvije strane dogovorile o "snažnim sigurnosnim jamstvima koja bih opisao kao prekretnica". Dodao je da je Rusija rekla da će se zakonodavno obvezati da neće težiti nikakvom dodatnom teritoriju u Ukrajini.
Branio je Trumpovu odluku da odustane od pritiska da Rusija pristane na trenutni prekid vatre, rekavši da se predsjednik okrenuo prema mirovnom sporazumu jer je na sastanku postignut toliki napredak.
„Obradili smo gotovo sva ostala pitanja potrebna za mirovni sporazum“, rekao je, bez daljnjeg objašnjenja.