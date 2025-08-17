Witkoff: Putin će dopustiti SAD-u i Europi da daju sigurnosna jamstva Ukrajini

"Uspjeli smo izboriti sljedeći ustupak: Da Sjedinjene Države mogu ponuditi zaštitu sličnu članku 5., što je jedan od pravih razloga zašto Ukrajina želi biti u NATO-u", rekao je Witkoff za CNN.

Članak 5. temeljno je načelo kolektivne obrane NATO saveza, koji broji 32 članice, a koje navodi da će se oružani napad na jednu ili više članica smatrati napadom na sve članice. Witkoff je rekao da je to prvi put da čuje Putina da se slaže s tim.