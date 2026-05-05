Ove tri praktične aplikacije za Android nisu vam odmah dostupne. Evo kako doći do njih

Ali ima i značajki koje nisu odmah uključene i spremne za upotrebu, iako su prilično korisne. Pogledajte, primjerice, ove tri.

Operativni sustav Android dolazi s mnoštvom značajki koje su omogućene prema zadanim postavkama , poput adaptivne baterije koja može ograničiti vaše pozadinske aplikacije, unaprijed instaliranih Googleovih aplikacija koje se sinkroniziraju u pozadini te zadanog dijeljenja korištenja i dijagnostike, što ćete primijetiti tek ako pogledate u Privacy Dashboard.

Theft Detection Lock

Ako koristite izdanje Androida 10 ili novije, imate pristup značajki koja koristi sustave umjetne inteligencije, senzore te status povezanosti s Wi-Fi-jem i Bluetoothom kako bi otkrila je li vam netko oteo uređaj na kojem se nalazi i pokušava pobjeći s njim.

Detektira li algoritam obrazac koji može biti protumačen kao sumnjivo ponašanje ovog tipa, odmah će zaključati zaslon da lopov ne bi imao pristup vašim bankarskim aplikacijama, korisničkim računima pri Googleu i drugim osjetljivim servisima.

Značajka je uvedena krajem 2024. godine i dostupna je putem nadogradnje Google Play Servicesa, ne i nadogradnje operativnog sustava.

Dolazi s dvije prateće značajke, a njih također vrijedi uključiti.

Offline Device Lock automatski zaključava zaslon ako vaš telefon ostane izvan mreže dulje vrijeme, naprimjer ako ga lopov prebaci u način rada u zrakoplovu kako bi blokirao Find My Device.

Failed Authentication Lock aktivira se nakon previše pogrešnih pokušaja unosa PIN-a.

Kako biste uključili ove značajke, potražite Theft Protection u aplikaciji Settings i otvorite je. Tamo ćete pronaći sklopke za svaku od njih.

Private Space

Ova značajka iz izdanja Android 15 stvara izolirano okruženje u telefonu, potpuno odvojeno od vašeg glavnog profila.

Sve aplikacije koje tamo instalirate, dakle, ne dijele podatke s vašim glavnim profilom, ne pojavljuju se u nedavnim aplikacijama ili rezultatima pretraživanja i ne šalju nikakve obavijesti dok je prostor zaključan.

Ako ga sakrijete, nema vizualnog traga toga da postoji.

Ovo može biti korisno za stvari poput zasebnih računa za razmjenu poruka, aplikacija za bankarstvo ili zdravlje kojima ne biste željeli da itko drugi pristupa ako koristi vaš mobitel ili poslovnih aplikacija povezanih s drugim računom pri Googleu.