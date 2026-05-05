Ove tri praktične aplikacije za Android nisu vam odmah dostupne. Evo kako doći do njih

Googleov operativni sustav dolazi s potencijalno korisnim značajkama koje nisu automatski uključene, već to treba učiniti ručno. Pokazat ćemo vam kako to učiniti
Operativni sustav Android dolazi s mnoštvom značajki koje su omogućene prema zadanim postavkama, poput adaptivne baterije koja može ograničiti vaše pozadinske aplikacije, unaprijed instaliranih Googleovih aplikacija koje se sinkroniziraju u pozadini te zadanog dijeljenja korištenja i dijagnostike, što ćete primijetiti tek ako pogledate u Privacy Dashboard.
Ali ima i značajki koje nisu odmah uključene i spremne za upotrebu, iako su prilično korisne. Pogledajte, primjerice, ove tri.
Theft Detection Lock
Ako koristite izdanje Androida 10 ili novije, imate pristup značajki koja koristi sustave umjetne inteligencije, senzore te status povezanosti s Wi-Fi-jem i Bluetoothom kako bi otkrila je li vam netko oteo uređaj na kojem se nalazi i pokušava pobjeći s njim.
Detektira li algoritam obrazac koji može biti protumačen kao sumnjivo ponašanje ovog tipa, odmah će zaključati zaslon da lopov ne bi imao pristup vašim bankarskim aplikacijama, korisničkim računima pri Googleu i drugim osjetljivim servisima.
Značajka je uvedena krajem 2024. godine i dostupna je putem nadogradnje Google Play Servicesa, ne i nadogradnje operativnog sustava.
Dolazi s dvije prateće značajke, a njih također vrijedi uključiti.
Offline Device Lock automatski zaključava zaslon ako vaš telefon ostane izvan mreže dulje vrijeme, naprimjer ako ga lopov prebaci u način rada u zrakoplovu kako bi blokirao Find My Device.
Failed Authentication Lock aktivira se nakon previše pogrešnih pokušaja unosa PIN-a.
Kako biste uključili ove značajke, potražite Theft Protection u aplikaciji Settings i otvorite je. Tamo ćete pronaći sklopke za svaku od njih.
Private Space
Ova značajka iz izdanja Android 15 stvara izolirano okruženje u telefonu, potpuno odvojeno od vašeg glavnog profila.
Sve aplikacije koje tamo instalirate, dakle, ne dijele podatke s vašim glavnim profilom, ne pojavljuju se u nedavnim aplikacijama ili rezultatima pretraživanja i ne šalju nikakve obavijesti dok je prostor zaključan.
Ako ga sakrijete, nema vizualnog traga toga da postoji.
Ovo može biti korisno za stvari poput zasebnih računa za razmjenu poruka, aplikacija za bankarstvo ili zdravlje kojima ne biste željeli da itko drugi pristupa ako koristi vaš mobitel ili poslovnih aplikacija povezanih s drugim računom pri Googleu.
Tako možete pokrenuti dvije instance iste aplikacije istovremeno, jednu koristeći svoj glavni profil, a drugu koristeći Private Space, dok je svaka prijavljena na drugi račun.
Postupak pomoću kojeg ćete doći do ove značajke varira ovisno o proizvođaču mobitela, ali općenito govoreći, trebalo bi je biti razmjerno lako naći ako otvorite Settings, pa Security & Privacy.
Osim Androida 15, vaš uređaj mora imati više od šest gigabajta radne memorije da bi mogao koristiti ovu značajku.
Now Playing
Ova je značajka, nažalost, trenutno dostupna samo za Googleov Pixel. Za razliku od Shazama, može pasivno identificirati glazbu koja se reproducira u blizini, pa prikazati naziv pjesme i izvođača na zaključanom zaslonu.
Dolazi s prikazom povijesti reprodukcije, koju kasnije možete listati, i ne mora biti povezana s internetom da bi funkcionirala jer uspoređuje zvuk koji čuje s lokalno pohranjenom bazom podataka.
Nijedan sirovi zvuk ne napušta vaš uređaj tijekom automatskog prepoznavanja.
Now Playing ćete naći ako otvorite Settings, pa Sound & Vibration. Uključite i dodajte prečicu na zaključani zaslon za ručno prepoznavanje pjesama.
Imajte na umu to da će ova značajka dodatno opteretiti bateriju uređaja, piše Make Use Of.