Elon Musk čelnicima OpenAI-ja: 'Bit ćete najomraženiji ljudi u Americi'

Musk, koji u tužbi vrijednoj više milijardi američkih dolara tvrdi kako je OpenAI izdao misiju koju je imao kao neprofitna organizacija, poslao je poruku Brockmanu dva dana prije početka suđenja kako bi 'procijenio interes za nagodbu', naveli su odvjetnici OpenAI-ja u podnesku sudu.

Elon Musk je pritiskao čelnike OpenAI-ja kako bi postigli dogovor uoči njihove važne sudske bitke. Upozorio je suosnivača Grega Brockmana kako će on i Sam Altman postati 'najomraženiji ljudi u Americi'.

'Kad je Brockman odgovorio prijedlogom da obje strane odustanu od svojih tvrdnji, Musk je uzvratio: Do kraja ovog tjedna, ti i Sam ćete biti najomraženiji ljudi u Americi. Ako inzistirate, tako će i biti', stoji u podnesku.

Pravni tim OpenAI-ja tvrdi kako Muskove poruke upućene Brockmanu potvrđuju jedan od njihovih temeljnih argumenata: Musk, kao osnivač xAI-ja, pokušava ometati konkurentsku tvrtku, ne podnijeti legitimnu tužbu.

OpenAI smatra kako te i slične prijeteće izjave koje je Musk dao u parnici trebale biti prihvatljive na sudu i signalizirao kako bi mogli pitati Brockmana o tome kada bude pozvan na svjedočenje. 'To su dokazi motiva i pristranosti, posebno kako je Muskova motivacija u pokretanju ove tužbe napad na konkurenta i njegove principale', navedeno je u u podnesku.

Musk je bio prvi svjedok pozvan nakon što je suđenje počelo. Svjedočio je tri dana na saveznom sudu u Kaliforniji.

Šef Tesle i SpaceX-a rekao je porotnicima kako je 'budala' što je povjerio Altmanu budućnost OpenAI-ja i više puta je ponovio varijacije fraze kako 'nije moguće ukrasti od dobrotvorne organizacije'.

Muskova fiksacija tom frazom izazvala je oštre kritike američke okružne sutkinje Yvonne Gonzalez Rogers, koja ju je izbrisala iz zapisnika, rekavši milijarderu kako nije odvjetnik i kako treba odgovoriti na konkretna pitanja.

Musk je bio suosnivač OpenAI-ja zajedno s Brockmanom i Altmanom 2015. godine. Do 2018. napustio je upravni odbor te organizacije zbog neslaganja oko smjera razvoja. Musk tvrdi kako je 38 milijuna USD koje je donirao OpenAI-ju tijekom svog angažmana zloupotrijebljeno. OpenAI je opisao Muskove optužbe kao neutemeljene, piše New York Post.