Dosta vam je ulizivačkog tona u razgovoru s chatbotom? Ovaj trik dovest će AI u red

Alati umjetne inteligencije mogu vam pomoći u svakodnevnom obavljanju radnih zadataka, no mnoge iritira njihov ulizivački ton i pretjerano laskanje

'Imaš pravo', 'to je izvrsno pitanje' i slične laskave rečenice nešto je s čime se korisnici velikih jezičnih modela (LLM) svakodnevno susreću kad upotrebljavaju alate umjetne inteligencije. No zašto je tome tako? Umjetna inteligencija u svojoj srži nije ulizica, niti će odobriti svaki potez svojih korisnika. Iza takvog ulizivačkog i odobravajućeg tona stoje njezini tvorci i malo psihologije.

U pozadini svega, kao i uvijek, leži profit. Ljudi uživaju u tome da se netko slaže s njima i odobrava njihove ideje. Čak i kad bi im se drugi usprotivili ili kritizirali ih, LLM-ovi ih hvale te potiču korisnike da nastave razvijati ono što su naumili. To ide na ruku proizvođačima umjetne inteligencije jer znači da će sve više ljudi sve više koristiti njihov proizvod. Milijuni korisnika jačaju ugled proizvođača umjetne inteligencije, a to privlači dodatna ulaganja, oglašivače i nove poslovne ugovore. Ulizivanje umjetne inteligencije prava je shema monetizacije. Kako se oduprijeti? Oni kojima takav ulizivački ton ide na živce na najrazličitije ga načine pokušavaju promijeniti. Prije svega, možete jednostavno napisati LLM-u da prestane biti ulizica i laskavac. Možda ćete mu morati ponoviti uputu nekoliko puta, ali nakon toga trebao bi koristiti normalan ton u razgovoru. Naravno, do sljedeće verzije LLM-a koja će promijeniti te postavke. Osim toga, korisničke upute za manje ulizivanja i laskanja funkcioniraju samo kraće vrijeme. Nakon toga umjetna inteligencija vratit će se na svoje uobičajene postavke, pogotovo ako s njom vodite duge razgovore koji 'popune' memoriju pa se LLM vrati na staro. Preostaje vam da mu ponovno date upute da 'smanji doživljaj, prestane laskati i normalno razgovara' s vama. A to možete napraviti na nekoliko načina.

Direktan pristup Na samom početku razgovora, prilikom davanja uputa i upita, trebate postaviti jasne granice umjetnoj inteligenciji. 'Nemoj biti ulizica. Ospori moje pretpostavke, istakni pogreške i daj prednost točnosti nad slaganjem. Bez laskanja', primjer je takvih uputa. Ove upute možete dati na samom početku razgovora s umjetnom inteligencijom, ali i svaki put kad primijetite da se laskanje pojačalo. Problem je što će to 'smanjeno laskanje' vrijediti samo u tom razgovoru u kojem ste dali upute te se neće preslikati na drugu komunikaciju. Iz ekstrema u ekstrem Treba napomenuti i to da se umjetna inteligencija povremeno prebaci iz jednog ekstrema u drugi. Baš kad ste pomislili da ste isključili laskanje i dobili 'normalnog' sugovornika s kojim možete raditi, AI vas iznenadi i prebaci se na svađanje. Ni to nije dobra verzija AI-a jer bi se korisnik mogao uvrijediti, pa čak i početi svađati s chatbotom, što i njega potiče na svađu. Stvara se zatvoreni krug iz kojeg je moguće izaći jedino ako korisnik prepozna spiralu i promijeni svoj pristup.