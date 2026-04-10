Želite glazbu bez reklama i algoritama? Ponovno upogonite dobri stari iPod

Ako ste zainteresirani pridružiti se tom trendu, evo nekoliko savjeta.

To je dijelom potaknuto mladima koji su zainteresirani ne samo za retro izgled, već i željom za slušanjem glazbe na fokusiran način i s popisima za reprodukciju koje ne određuju algoritmi. Također, na tim uređajima možete koristiti i 3,5-milimetarske žične slušalice.

Četiri godine nakon što je Apple ukinuo svoj digitalni glazbeni player, prodaja rabljenih iPoda naglo raste.

Kako nabaviti iPod?

Potpuno nove uređaje više nije moguće nabaviti, ali rabljenih ima na eBayu, Facebook Marketplaceu, Njuškalu i drugim sekundarnim tržištima. Apple ih prodao 450 milijuna u dva desetljeća, pa ih se još može naći.

Ponudi li vam netko novi, zaobiđite ga u širokom luku. Gotovo sigurno je riječ ili o rabljenom uređaju, ili o lažnjaku.

Radije se raspitajte među rodbinom, prijateljima i poznanicima ima li netko iPod i ne koristi ga.

S kojim iPodom imate posla?

Izvorni iPod, izdan 2001. godine, dolazio je s kotačićem za pomicanje po kojem je postao prepoznatljiv. Po izlasku šeste generacije Apple ga je počeo zvati Classic.

Slijedile su ga manje verzije Mini i Nano te Shuffle, koji nije imao zaslon. Zatim je došao Touch, sa staklenim zaslonom osjetljivim na dodir i radio je na operativnomsustavu iOS kako bi podržao mobilne aplikacije. Bio je to u osnovi iPhone bez telefona.

Ako niste sigurni koji model imate, provjerite Appleovu identifikacijsku stranicu.

Kako vratiti iPod u život?

Sigurno će vam trebati kabel za punjenje. Kasnije generacije iPod Toucha koristile su Appleov kabel Lightning, ali svi ostali modeli zahtijevaju 30-pinski kabel za punjenje s prepoznatljivim širokim, ravnim utikačem.

Apple ih više ne proizvodi, no zamjenski su dostupni od proizvođača dodatne opreme.

Ako punjenje ne pomogne, možda ćete morati zamijeniti bateriju ili provjeriti je li nešto drugo problem (poput, primjerice, slomljenog utora za slušalice ili oštećenog zaslona).

Apple i dalje popravlja iPodove, ali samo za posljednje dvije generacije Toucha.

Možete ga poslati u servis ili ga sami popraviti ako ste tomu vični. Web stranica za popravak iFixit ima detaljne vodiče za popravak korak po korak za zamjenu različitih komponenti. Morat ćete sami nabaviti rezervne dijelove.

Vlasnici iPod Toucha trebali bi biti oprezni s ograničenjima softvera. Zadnje izadnje Appleovog operativnog sustava koje će raditi na sedmoj generaciji iPod Toucha - posljednjoj verziji ikad prodanoj - je iOS 15.

Prethodni modeli ograničeni su na još starije verzije. Ovo nije problem s drugim varijantama iPoda jer ne koriste iOS.

Kako dodati glazbu na iPod?

Ako ne želite baš pod svaku cijenu sačuvati audio zapise koji su već pohranjeni na uređaju, vratite ga na tvorničke postavke. Za to će vam trebati računalo (Mac ili Windows). Apple ima stranicu koja opisuje korake.

Za Windows računala možete koristiti Appleov program iTunes za upravljanje i sinkronizaciju svoje glazbene biblioteke.

Kako biste dodali digitalne glazbene datoteke s računala, povucite datoteke u iTunes i ispustite ih u glazbenu biblioteku iPoda.