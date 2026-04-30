NOVITETI

Slika u slici od sad je dostupna i na YouTubeu, i to - besplatno

Miroslav Wranka

30.04.2026 u 12:44

tportal
Izvor: EPA / Autor: Sascha Steinbach
Bionic
Reading

Nova značajka pokriva dugi neglazbeni sadržaj na uređajima s operativnim sustavima Android i iOS. Za glazbu ćete ipak morati platiti pretplatu na YouTube Music

Način rada slika u slici, značajka koja omogućuje smanjivanje videozapisa u plutajući mini player dok se bavite drugim stvarima na mobitelu, globalno će biti uveden za sve korisnike YouTubea u nadolazećim mjesecima. I to besplatno.

Nova značajka pokriva dugi neglazbeni sadržaj na uređajima s operativnim sustavima Android i iOS. Za glazbu ćete ipak morati platiti pretplatu na YouTube Music.

Ova je značajka dugo bila dostupna samo pretplatnicima. Za pretpostaviti je kako je uvedena kako bi se korisnike navelo na odustajanje od blokatora oglasa i drugih zaobilaznih rješenja.

Kako pokrenuti način rada slika u slici na YouTubeu?

Pokrenite videozapis.

Prijeđite prstom prema gore ili dodirnite dugme za početnu stranicu. Odmah će se smanjiti u plutajući mini-player koji možete povlačiti kamo želite.

Ako vam ova značajka još nije dostupna, strpite se malo dok ne stigne do vašeg uređaja, što bi moglo potrajati neko vrijeme.

Kako bi funkcionirala na iPhoneu, trebat ćete izdanje iOS-a 15 ili novije, piše Digital Trends.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti