Večeras je iz Atene stigla nova bolna pljuska za Adriana Jagušića

Jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa, mladi reprezentativac Adriano Jagušić, ponovno nije dobio ni minute.

Jagušić je ove zime stigao u Atenu iz Slaven Belupa u transferu vrijednom više od pet milijuna eura, uz bonuse i postotak od buduće prodaje.

Doveden je kao projekt kluba, igrač u kojeg se ulaže i oko kojeg bi se trebala graditi budućnost. No realnost je zasad potpuno drukčija.

Potpuno u drugom planu kod Beniteza

Pod vodstvom trenera Rafe Beniteza mladi veznjak nalazi se u drugom planu.

U službenim utakmicama upisao je tek četiri nastupa, uglavnom ulazeći s klupe, i skupio svega 66 minuta igre. U još osam susreta ostao je neiskorišten na klupi.

Situacija dodatno zabrinjava jer je Jagušić prije proljetnog dijela sezone bio u ozbiljnim kombinacijama Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo.

Interes za njega postojao je i iz Hrvatske - Dinamo ga je želio dovesti, no Jagušić je odabrao Panathinaikos. Kako stvari trenutačno stoje, ta odluka zasad ne izgleda kao pun pogodak. Pred njim su ključni mjeseci u kojima će morati izboriti veću minutažu ako želi opravdati status jednog od najvećih hrvatskih talenata.