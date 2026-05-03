Večeras je iz Atene stigla nova bolna pljuska za Adriana Jagušića

S.Č.

03.05.2026 u 22:09

Jagušić u mladoj reprezentaciji Izvor: Profimedia / Autor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia
Panathinaikos je u play-offu grčkog prvenstva na svom terenu odigrao 0:0 protiv vodećeg AEK-a, no u Hrvatskoj će se više pričati o jednoj drugoj stvari.

Jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa, mladi reprezentativac Adriano Jagušić, ponovno nije dobio ni minute.

Jagušić je ove zime stigao u Atenu iz Slaven Belupa u transferu vrijednom više od pet milijuna eura, uz bonuse i postotak od buduće prodaje.

Doveden je kao projekt kluba, igrač u kojeg se ulaže i oko kojeg bi se trebala graditi budućnost. No realnost je zasad potpuno drukčija.

Potpuno u drugom planu kod Beniteza

Pod vodstvom trenera Rafe Beniteza mladi veznjak nalazi se u drugom planu.

U službenim utakmicama upisao je tek četiri nastupa, uglavnom ulazeći s klupe, i skupio svega 66 minuta igre. U još osam susreta ostao je neiskorišten na klupi.

Situacija dodatno zabrinjava jer je Jagušić prije proljetnog dijela sezone bio u ozbiljnim kombinacijama Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo.

Interes za njega postojao je i iz Hrvatske - Dinamo ga je želio dovesti, no Jagušić je odabrao Panathinaikos. Kako stvari trenutačno stoje, ta odluka zasad ne izgleda kao pun pogodak. Pred njim su ključni mjeseci u kojima će morati izboriti veću minutažu ako želi opravdati status jednog od najvećih hrvatskih talenata.

