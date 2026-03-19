Igrali ste Pokémon Go? Možda ste trenirali robote za dostavu

Od lansiranja 2016. godine, igra koju je razvio Niantic prikupila je više od 30 milijardi fotografija stvarnog svijeta. Igrači su tražeći Snorlaxa i Pikachua skenirali ulice, parkove i znamenitosti, često nesvjesno doprinoseći stvaranju iznimno detaljne vizualne baze podataka.

Ogromna baza podataka nastala sudjelovanjem u igri Pokémon Go sada dobiva neočekivanu primjenu, piše Euronews , jer pomaže robotima za dostavu da se bolje snalaze u gradovima.

Navigacija bez oslanjanja na satelite

Za razliku od klasičnog GPS-a, VPS koristi vizualne informacije iz okoline da bi odredio položaj i orijentaciju, što je osobito korisno u zatvorenim prostorima ili gustim urbanim sredinama, u kojima satelitski signal može biti nepouzdan. Sustav kombinira prepoznate vizualne elemente iz stvarnog svijeta s postojećim podacima, omogućujući preciznije kretanje kroz složene prostore.

U suradnji s Coco Roboticsom, ova se tehnologija koristi za upravljanje flotom malih dostavnih robota, a oni već djeluju u gradovima poput Los Angelesa, Chicaga i Helsinkija te su sposobni prevoziti namirnice i više narudžbi hrane.

Kombiniranjem GPS-a i VPS-a roboti mogu sigurnije navigirati prometnim ulicama, izbjegavati prepreke i preciznije dolaziti do odredišta te tvrtka već upravlja s oko 1000 njih i obavili su približno pola milijuna dostava.

Isti problem, različita primjena

Prema riječima izvršnog direktora Niantic Spatiala, izazov vođenja digitalnog lika kroz stvarni prostor vrlo je sličan upravljanju robotom u fizičkom svijetu, a određene funkcije u igri, poput skeniranja lokacija, unaprijedile su sustav jer su igrači dokumentirali brojne objekte i prostore u zamjenu za nagrade.

Pitanje privatnosti i sudjelovanja

Važno je to da je sudjelovanje u skeniranju uvijek bilo dobrovoljno. Niantic naglašava da korisnici moraju pristati na prikupljanje podataka te da je način njihove upotrebe transparentan još od 2019. godine. Ovaj primjer pokazuje da podaci prikupljeni kroz zabavu mogu pronaći ozbiljnu industrijsku primjenu, odnosno, u ovom slučaju, pomoći razvoju autonomnih sustava za dostavu u sve složenijim urbanim okruženjima.