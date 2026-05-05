Hit sandale iz 90-ih obilježit će ljeto: Vizualno izdužuju noge i podižu svaki outfit

Minimalističke sandale s tankim remenčićima, poznate kao floss sandale, vraćaju se u velikom stilu i dominirat će ovoga ljeta. Njihov adut je jednostavan: vizualno izdužuju noge i podižu svaki outfit

Moda se posljednjih sezona poigrava nostalgijom, spajajući estetiku 80-ih i 90-ih u jedinstven vizualni miks. U takvom okruženju i obuća prati isti ritam, od balerinki do klasičnih salonki. No jedan model pritom se ističe i već je osvojio modne insajdere, a riječ je o floss sandalama.

Naziv floss dolazi od engleskog izraza za zubni konac, što dovoljno govori o njihovom dizajnu. Riječ je o modelima s iznimno tankim, gotovo nevidljivim remenčićima koji obavijaju stopalo, gležanj ili ris, ostavljajući ga gotovo u potpunosti otkrivenim.

Upravo ta ogoljenost stopala stvara ključni efekt – nema vizualnih prekida, pa noge djeluju dulje i vitkije. Za razliku od vrtoglavo visokih potpetica, ove sandale često dolaze s umjerenim potpeticama poput kitten, nižih blok peta ili udobnih platformi.

Povratak trenda iz 90-ih Iako korijene vuku iz kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, kada su ih nosile modne ikone poput Kate Moss ili lika Carrie Bradshaw, floss sandale tada nisu imale službeni naziv, a popularnost kakvu danas imaju počela se razvijati tek 2018. i 2019. godine.

Novi zamah trend je dobio kolekcijama velikih modnih kuća, a modna pista za ovo proljeće/ljeto potvrdila je njihov status. Različite varijacije – od modela s četvrtastim vrhom do onih s tankim T-remenčićima – jasno pokazuju da se radi o jednom od ključnih komada sezone.

Zašto ih modni znalci obožavaju Glavni razlog njihove popularnosti leži u funkcionalnosti. Trendovi poput bermuda, širokih krojeva i capri modela često vizualno skraćuju figuru, a floss sandale rješavaju taj problem jer ne prekidaju liniju noge i omogućuju da odjeća dođe do izražaja. Osim toga, riječ je o iznimno svestranom modelu: lako se kombinira s gotovo svim komadima, od lanenih midi haljina i bermuda do trapera i večernjih kombinacija u crnoj boji. Njegova jednostavnost čini ga idealnim izborom za dnevne i večernje prilike.

Modeli koji će se rasprodati prije ljeta Ponuda za sezonu 2026. iznimno je raznolika. Neutralne nijanse poput bež, smeđe, crne ili boje kože ostaju najsigurniji izbor jer naglašavaju efekt izduženih nogu, a za odvažnije kombinacije tu su i varijante u crvenoj ili električnoplavoj boji. Što se tiče oblika, dominiraju modeli s remenčićem između prstiju, križnim trakama ili T-konstrukcijom. Najtraženija visina potpetice je kitten, između tri i 5,5 centimetara, a platforme se vraćaju kao udobna alternativa.