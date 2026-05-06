Thermos povlači preko osam milijuna boca i posuda zbog – opasnosti od eksplozije

Damir Rukavina

06.05.2026 u 08:15

Thermos
Odluka o povratu robe dolazi nakon što je američki regulator nekoliko ključnih proizvoda ocijenio opasnima po zdravlje. Do danas je zabilježeno najmanje 27 slučajeva ozljeda povezanih s ovim proizvodima, uključujući posjekotine i udarce koji su zahtijevali medicinsku pomoć, a u tri slučaja prijavljen je trajni gubitak vida nakon udarca u oko

Thermos LLC je povukao više od osam milijuna boca i posuda nakon što je otkriven kvar koji može uzrokovati naglo izbacivanje čepa pod pritiskom. Povlačenje je provedeno u suradnji s Američkom komisijom za sigurnost potrošačkih proizvoda (CPSC), piše Gizmodo.

Kvar koji može uzrokovati ozbiljne ozljede

Problem je povezan s nedostatkom mehanizma za otpuštanje tlaka u čepu. Bez tog sigurnosnog elementa, tlak se može akumulirati u posudi, osobito ako se u njoj dulje vrijeme nalazi kvarljiva hrana. Prilikom otvaranja, čep se može izbaciti velikom silom, što predstavlja rizik za lice, osobito oči.

Do sada je zabilježeno najmanje 27 slučajeva ozljeda povezanih s ovim proizvodima, uključujući posjekotine i udarce koji su zahtijevali medicinsku pomoć. U tri slučaja prijavljen je i trajni gubitak vida nakon udarca u oko.

Koji su proizvodi obuhvaćeni

Povlačenje se odnosi na određene modele linija Thermos Stainless King food jar (modeli SK3000 i SK30020) te Thermos Sportsman bottle (model SK3010). Modeli se mogu identificirati prema oznakama na dnu proizvoda, a zaštitni znak Thermos vidljiv je sa strane.

Ukupno je obuhvaćeno oko 5,8 milijuna posuda za hranu i 2,5 milijuna boca prodanih između 2008. i 2024. godine, uključujući prodaju preko trgovina poput Targeta, Walmarta i Amazona.

Što korisnici trebaju učiniti

CPSC preporučuju svima da odmah prestanu koristiti te proizvode. Kupci posuda Stainless King mogu obavijestiti Thermos da bi dobili zamjenski čep s ispravnim sigurnosnim mehanizmom, a vlasnicima boca Sportsman nudi se zamjena za drugi model.

Za ostvarivanje zamjene korisnici će morati dostaviti dokaz da posjeduju proizvod, a u nekim slučajevima i poslati ga koristeći unaprijed plaćenu dostavu. Europski Thermos još se nije očitovao o incidentu, što znači da je za potencijalne reklamacije potrebno izravno kontaktirati s njima.

