Novi atlas otkriva detalje ljudskog tijela koje dosad nismo vidjeli

Koliko god znanstveni proučavali ljudsko tijelo, još uvijek pronalaze nove, neistražene dijelove. No to bi se uskoro moglo promijeniti

U sklopu pionirskog projekta, cijelo ljudsko tijelo, od organa do staničnih struktura, mapirano je neviđenom preciznošću na skali od jednog mikrona. U sklopu projekta Atlas ljudskih organa i studije objavljene u časopisu Science Advances postavljen je 'novi zlatni standard' u medicinskom snimanju. Tako su znanstvenici uspjeli prikazati strukturu mozga, srca, pluća, jetre, bubrega i drugih tjelesnih sustava u zapanjujućim detaljima te u tri dimenzije.

Želja je znanstvenika demokratizirati ogromne količine znanstvenih podataka i omogućiti istraživačima, liječnicima, edukatorima, ali i svima koji žele upoznati ljudsko tijelo do najmanjih dijelova uvid u ono što je dosad bilo skriveno. Tehnika koju su razvili da bi snimili najfinije detalje naziva se hijerarhijska fazno-kontrastna tomografija (HiP-CT) te koristi rendgenske zrake generirane česticama visoke energije, a one se kreću unutar akceleratora čestica nazvanog Izuzetno briljantan izvor (EBS). Ove precizne snimke omogućavaju znanstvenicima nove uvide u bolesti poput osteoartritisa, a već ranije su pomoću ove tehnike otkrili nepoznate puteve razvoja bolesti na mikroskopskim razinama. Trenutačno njihov atlas uključuje 89 organa i 370 trodimenzionalna skupa podataka, prikupljenih snimanjem organa 55 donora. No, kako znanstvenici ističu, to je samo početak.