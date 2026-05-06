Novi atlas otkriva detalje ljudskog tijela koje dosad nismo vidjeli

Koliko god znanstveni proučavali ljudsko tijelo, još uvijek pronalaze nove, neistražene dijelove. No to bi se uskoro moglo promijeniti
U sklopu pionirskog projekta, cijelo ljudsko tijelo, od organa do staničnih struktura, mapirano je neviđenom preciznošću na skali od jednog mikrona.
U sklopu projekta Atlas ljudskih organa i studije objavljene u časopisu Science Advances postavljen je 'novi zlatni standard' u medicinskom snimanju. Tako su znanstvenici uspjeli prikazati strukturu mozga, srca, pluća, jetre, bubrega i drugih tjelesnih sustava u zapanjujućim detaljima te u tri dimenzije.
Želja je znanstvenika demokratizirati ogromne količine znanstvenih podataka i omogućiti istraživačima, liječnicima, edukatorima, ali i svima koji žele upoznati ljudsko tijelo do najmanjih dijelova uvid u ono što je dosad bilo skriveno.
Tehnika koju su razvili da bi snimili najfinije detalje naziva se hijerarhijska fazno-kontrastna tomografija (HiP-CT) te koristi rendgenske zrake generirane česticama visoke energije, a one se kreću unutar akceleratora čestica nazvanog Izuzetno briljantan izvor (EBS).
Ove precizne snimke omogućavaju znanstvenicima nove uvide u bolesti poput osteoartritisa, a već ranije su pomoću ove tehnike otkrili nepoznate puteve razvoja bolesti na mikroskopskim razinama.
Trenutačno njihov atlas uključuje 89 organa i 370 trodimenzionalna skupa podataka, prikupljenih snimanjem organa 55 donora. No, kako znanstvenici ističu, to je samo početak.
Liječnici će s vremenom moći proučavati i kako pojedina bolest utječe na promjene u tijelu, a podaci bi se mogli koristiti i za obuku modela umjetne inteligencije. Naime veliki i visokokvalitetni 3D skupovi podataka su rijetki, što ograničava razvoj naprednih medicinskih sustava umjetne inteligencije, stoga Atlas ljudskih organa pruža pročišćeni skup podataka idealan za obuku modela strojnog učenja za segmentaciju, otkrivanje bolesti i analizu superrezolucije.
Istovremeno nudi snažne nove mogućnosti za medicinsko obrazovanje i angažiranje javnosti, omogućujući svima da istražuju ljudsko tijelo.
'Studenti mogu istraživati organe u 3D-u, pomicati se kroz anatomske presjeke i zumirati detalje unutarnjeg tkiva. To stvara impresivnu istraživačku alternativu klasičnim anatomskim dijagramima, pomažući učenicima da izgrade jasnije prostorno razumijevanje složenih struktura. I za nastavnike i za učenike to pomiče učenje anatomije od statičkog opisa do interaktivnog otkrivanja', kaže Alexandre Bellier, profesor anatomije i voditelj Jedinice za klinička istraživanja Sveučilišne bolnice Grenoble Alpes.
Znanstvenici ističu da ovim projektom otvaraju novi prozor u unutarnju arhitekturu ljudskog tijela.
'Trenutačno radimo na izoliranim organima, ali u budućnosti očekujemo da ćemo razviti tehniku koja nam omogućuje snimanje cijelih ljudskih tijela s rezolucijom 10 do 20 puta većom od one koja je danas moguća. Takvi podaci mogli bi transformirati način proučavanja i razumijevanja anatomije', ističe u objavi za medije Paul Tafforeau, znanstvenik u Europskom centru za sinkrotronsko zračenje (ESRF) u Francuskoj te jedan od pionira u izgradnji Atlasa ljudskih organa.