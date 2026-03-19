UMJETNA INTELIGENCIJA

Cyberpunk u pravom životu: Data centrima sve češće patroliraju – robotski psi

Damir Rukavina

19.03.2026 u 09:56

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vladimir Srajber / Pexels
Bionic
Reading

Ušteda i optimizacija podatkovnih centara uključuju robotizaciju zaštitarskog sektora, a proizvođači robota trljaju ruke

Roboti nalik psima sve se više pojavljuju u novoj ulozi – kao čuvari podatkovnih centara, jednog od najbrže rastućih sektora u tehnološkoj industriji, piše Business Insider.

vezane vijesti

Novi zadatak za robopse

Tvrtke Boston Dynamics i Ghost Robotics razvile su četveronožne robote poput Spota i Visiona 60 te se oni sada testiraju u zaštiti i nadzoru velikih podatkovnih centara. Riječ je o objektima koji se protežu na desecima hektara i moraju raditi neprekidno, 24 sata dnevno.

Kako ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju i računalstvo u oblaku rastu, raste i potreba za stalnim nadzorom. Upravo tu robotski sustavi nude prednost: mogu patrolirati, pregledavati opremu i detektirati probleme bez prekida i umora.

Iako se često ističe njihova uloga u sigurnosti, roboti imaju širu funkciju. Mogu prepoznavati toplinske anomalije, curenja, neobične zvukove ili otvorena vrata, kao i mapirati prostor i pratiti stanje opreme tijekom izgradnje i rada. U praksi to znači da se ne koriste samo na perimetru, nego i u samim objektima, gdje mogu rano otkriti kvarove koji bi inače doveli do skupih zastoja.

Ekonomska računica

Cijena ovakvih robota kreće se između 165.000 i 300.000 dolara, ovisno o opremi. Tvrtke ističu da se ulaganje često isplati u roku od oko 18 do 24 mjeseca, dijelom zato što robot može zamijeniti dio rutinskog rada zaštitara.

Argument je jednostavan: umjesto više zaposlenih na terenu, moguće je kombinirati manji broj ljudi s robotima koji kontinuirano rade i pokrivaju veće područje.

Ljudi i dalje ostaju ključni

Unatoč napretku, roboti nisu zamišljeni kao potpuna zamjena za ljude. Operateri i dalje nadziru njihov rad iz kontrolnih soba i donose ključne odluke te se zasad promatraju kao dodatni alat u obliku mobilnih senzora koji proširuju sposobnosti ljudskih timova.

Njihova mobilnost osobito je važna jer fiksne kamere i senzori ne mogu pokriti svaki dio velikih kompleksa, pogotovo u zahtjevnim klimatskim uvjetima.

Rastuće tržište

Primjena ovakvih sustava još je u ranoj fazi, ali interes brzo raste. Tvrtka Novva Data Centers već koristi robote Spot u svom velikom kampusu u saveznoj državi Utah, gdje autonomno prikupljaju podatke i upozoravaju na nepravilnosti. S obzirom na to da se samo u Sjedinjenim Američkim Državama grade stotine novih podatkovnih centara, proizvođači robota vide značajnu poslovnu priliku u ovom sektoru.

Zaključno, kako se širi infrastruktura za umjetnu inteligenciju, raste i potreba za automatiziranim nadzorom. Robotski psi mogli bi postati standardni dio takvih sustava, ali zasad djeluju kao dopuna, a ne zamjena za ljudski rad.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MORALNO DVOJBENO

MORALNO DVOJBENO

Otmice stranih lidera, nuklearni rat i povratak Krista: Tko zarađuje na okladama online?
ROBOTIKA

ROBOTIKA

Igrali ste Pokémon Go? Možda ste trenirali robote za dostavu
TURINGOVA NAGRADA

TURINGOVA NAGRADA

Milijun dolara za neprobojno šifriranje staro više od četiri desetljeća

najpopularnije

Još vijesti