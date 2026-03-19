Cyberpunk u pravom životu: Data centrima sve češće patroliraju – robotski psi

Roboti nalik psima sve se više pojavljuju u novoj ulozi – kao čuvari podatkovnih centara, jednog od najbrže rastućih sektora u tehnološkoj industriji, piše Business Insider.

Novi zadatak za robopse

Tvrtke Boston Dynamics i Ghost Robotics razvile su četveronožne robote poput Spota i Visiona 60 te se oni sada testiraju u zaštiti i nadzoru velikih podatkovnih centara. Riječ je o objektima koji se protežu na desecima hektara i moraju raditi neprekidno, 24 sata dnevno.

Kako ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju i računalstvo u oblaku rastu, raste i potreba za stalnim nadzorom. Upravo tu robotski sustavi nude prednost: mogu patrolirati, pregledavati opremu i detektirati probleme bez prekida i umora.

Iako se često ističe njihova uloga u sigurnosti, roboti imaju širu funkciju. Mogu prepoznavati toplinske anomalije, curenja, neobične zvukove ili otvorena vrata, kao i mapirati prostor i pratiti stanje opreme tijekom izgradnje i rada. U praksi to znači da se ne koriste samo na perimetru, nego i u samim objektima, gdje mogu rano otkriti kvarove koji bi inače doveli do skupih zastoja.

Ekonomska računica

Cijena ovakvih robota kreće se između 165.000 i 300.000 dolara, ovisno o opremi. Tvrtke ističu da se ulaganje često isplati u roku od oko 18 do 24 mjeseca, dijelom zato što robot može zamijeniti dio rutinskog rada zaštitara.

Argument je jednostavan: umjesto više zaposlenih na terenu, moguće je kombinirati manji broj ljudi s robotima koji kontinuirano rade i pokrivaju veće područje.

Ljudi i dalje ostaju ključni

Unatoč napretku, roboti nisu zamišljeni kao potpuna zamjena za ljude. Operateri i dalje nadziru njihov rad iz kontrolnih soba i donose ključne odluke te se zasad promatraju kao dodatni alat u obliku mobilnih senzora koji proširuju sposobnosti ljudskih timova.

Njihova mobilnost osobito je važna jer fiksne kamere i senzori ne mogu pokriti svaki dio velikih kompleksa, pogotovo u zahtjevnim klimatskim uvjetima.

Rastuće tržište

Primjena ovakvih sustava još je u ranoj fazi, ali interes brzo raste. Tvrtka Novva Data Centers već koristi robote Spot u svom velikom kampusu u saveznoj državi Utah, gdje autonomno prikupljaju podatke i upozoravaju na nepravilnosti. S obzirom na to da se samo u Sjedinjenim Američkim Državama grade stotine novih podatkovnih centara, proizvođači robota vide značajnu poslovnu priliku u ovom sektoru.

Zaključno, kako se širi infrastruktura za umjetnu inteligenciju, raste i potreba za automatiziranim nadzorom. Robotski psi mogli bi postati standardni dio takvih sustava, ali zasad djeluju kao dopuna, a ne zamjena za ljudski rad.