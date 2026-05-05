Jedna doza 'čarobnih gljiva’ može izazvati anatomske promjene u mozgu

Jedna doza psilocibina, djelatnog sastojka u ‘čarobnim gljivama’, može izazvati anatomske promjene u mozgu, pokazuje istraživanje provedeno među osobama koje su prvi put uzele taj psihodelični spoj

Znanstvenici su uočili očite promjene u strukturi mozga koje su bile vidljive i mjesec dana nakon što su zdravi dobrovoljci uzeli drogu. Ako se potvrde, ti bi nalazi mogli pomoći objasniti terapijske učinke koje psihodelici mogu imati na tjeskobu, depresiju i ovisnost, rekli su istraživač, prenosi The Guardian. Izlazak iz štetnih obrazaca Dokazi o promjenama dobiveni su specijaliziranim snimanjima kojima se mjerilo širenje vode duž živčanih snopova u mozgu. Ona su upućivala na to da su neki živčani putovi postali gušći i otporniji nakon uzimanja droge. Iako su nalazi preliminarni, znanstvenici su rekli da se suprotno vidi kod starenja i demencije.

‘Izvanredno je vidjeti moguće anatomske promjene mozga mjesec dana nakon jedne doze bilo koje droge’, rekao je prof. Robin Carhart-Harris, neurolog sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu i glavni autor studije. ‘Još ne znamo što te promjene znače, ali primjećujemo da su ljudi u ovoj studiji općenito pokazali pozitivne psihološke promjene, uključujući poboljšanu dobrobit i mentalnu fleksibilnost.’ Znanstvenici već dugo nastoje razumjeti kako psihodelici djeluju na mozak, a taj je rad dobio novi zamah nakon ispitivanja i studija koje upućuju na to da bi se ti spojevi mogli koristiti za liječenje niza poremećaja mentalnog zdravlja. Smatra se da droge pomažu tako što potiču fleksibilnije razmišljanje i omogućuju ljudima da izađu iz štetnih misaonih obrazaca. Utjecaj droge na dobrobit ljudi U najnovijoj studiji Carhart-Harris i njegovi kolege s Imperial Collegea u Londonu istraživali su ‘učinak entropijskog mozga’, pri kojem neuralna aktivnost postaje raznolikija pod utjecajem psihodelika; utjecaj droge na dobrobit ljudi, kao i sve funkcionalne ili anatomske promjene u mozgu. Za početak, 28 zdravih dobrovoljaca koji nikada nisu uzeli psihodelik dobilo je 1 miligram psilocibina, dovoljno malu dozu da se smatra placebom. Znanstvenici su zatim elektroencefalografijom (EEG) mjerili njihovu moždanu aktivnost putem elektroda na vlasištu. Dobrovoljci su tijekom sljedećih nekoliko tjedana prošli niz testova kojima se mjerila njihova dobrobit, dubina psihološkog uvida i fleksibilnost razmišljanja. U međuvremenu su magnetska rezonancija i tehnika nazvana difuzijsko tenzorsko snimanje (DTI) pratili njihove mozgove.