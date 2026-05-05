Jedna doza 'čarobnih gljiva’ može izazvati anatomske promjene u mozgu

Jedna doza psilocibina, djelatnog sastojka u ‘čarobnim gljivama’, može izazvati anatomske promjene u mozgu, pokazuje istraživanje provedeno među osobama koje su prvi put uzele taj psihodelični spoj
Znanstvenici su uočili očite promjene u strukturi mozga koje su bile vidljive i mjesec dana nakon što su zdravi dobrovoljci uzeli drogu. Ako se potvrde, ti bi nalazi mogli pomoći objasniti terapijske učinke koje psihodelici mogu imati na tjeskobu, depresiju i ovisnost, rekli su istraživač, prenosi The Guardian.
Izlazak iz štetnih obrazaca
Dokazi o promjenama dobiveni su specijaliziranim snimanjima kojima se mjerilo širenje vode duž živčanih snopova u mozgu. Ona su upućivala na to da su neki živčani putovi postali gušći i otporniji nakon uzimanja droge. Iako su nalazi preliminarni, znanstvenici su rekli da se suprotno vidi kod starenja i demencije.
‘Izvanredno je vidjeti moguće anatomske promjene mozga mjesec dana nakon jedne doze bilo koje droge’, rekao je prof. Robin Carhart-Harris, neurolog sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu i glavni autor studije. ‘Još ne znamo što te promjene znače, ali primjećujemo da su ljudi u ovoj studiji općenito pokazali pozitivne psihološke promjene, uključujući poboljšanu dobrobit i mentalnu fleksibilnost.’
Znanstvenici već dugo nastoje razumjeti kako psihodelici djeluju na mozak, a taj je rad dobio novi zamah nakon ispitivanja i studija koje upućuju na to da bi se ti spojevi mogli koristiti za liječenje niza poremećaja mentalnog zdravlja. Smatra se da droge pomažu tako što potiču fleksibilnije razmišljanje i omogućuju ljudima da izađu iz štetnih misaonih obrazaca.
Utjecaj droge na dobrobit ljudi
U najnovijoj studiji Carhart-Harris i njegovi kolege s Imperial Collegea u Londonu istraživali su ‘učinak entropijskog mozga’, pri kojem neuralna aktivnost postaje raznolikija pod utjecajem psihodelika; utjecaj droge na dobrobit ljudi, kao i sve funkcionalne ili anatomske promjene u mozgu.
Za početak, 28 zdravih dobrovoljaca koji nikada nisu uzeli psihodelik dobilo je 1 miligram psilocibina, dovoljno malu dozu da se smatra placebom. Znanstvenici su zatim elektroencefalografijom (EEG) mjerili njihovu moždanu aktivnost putem elektroda na vlasištu.
Dobrovoljci su tijekom sljedećih nekoliko tjedana prošli niz testova kojima se mjerila njihova dobrobit, dubina psihološkog uvida i fleksibilnost razmišljanja. U međuvremenu su magnetska rezonancija i tehnika nazvana difuzijsko tenzorsko snimanje (DTI) pratili njihove mozgove.
Mjesec dana nakon placeba, sudionici su uzeli jednu dozu od 25 miligrama psilocibina, dovoljnu da izazove snažno psihodelično iskustvo. Tijekom tog iskustva i tjednima nakon njega znanstvenici su provodili iste testove i nadzor mozga kako bi vidjeli što se događa.
Unutar sat vremena od uzimanja droge, EEG je otkrio nagli porast moždane entropije, što upućuje na to da je mozak obrađivao veću raznolikost informacija. Mjesec dana poslije, DTI snimke pokazale su pad difuzije duž živčanih putova koji se protežu od prednjeg prema srednjem dijelu mozga. To bi moglo biti uzrokovano uklanjanjem dijela živčanih vlakana ili rastom živaca koji još nisu prekriveni izolacijskim ovojnicama, iako je potrebno više istraživanja kako bi se taj nalaz potvrdio.
Fleksibilno razmišljanje i mentalno zdravlje
U časopisu Nature Communications istraživači opisuju još jedan ključan nalaz. Oni koji su nakon psilocibina imali najveći skok moždane entropije najvjerojatnije su mjesec dana poslije prijavili dublji psihološki uvid i bolju dobrobit, što naglašava povezanost između fleksibilnog razmišljanja i poboljšanog mentalnog zdravlja.
‘To upućuje na psihobiološko terapijsko djelovanje psilocibina’, rekao je Carhart-Harris.
Prof. Alex Kwan, neuroznanstvenik sa Sveučilišta Cornell u New Yorku, rekao je da su studije na miševima pokazale kako psihodelici mogu preoblikovati veze između živaca, oblik ‘plastičnosti’ koji bi mogao biti u podlozi njihovih terapijskih učinaka. Veliko je pitanje događa li se isto i kod ljudi.
‘Ova studija bliža je odgovoru na to pitanje nego većina drugih jer pruža dokaze o dugotrajnim promjenama u strukturi mozga nakon uporabe psihodelika’, rekao je. No, iako su rezultati ‘uzbudljivi’, studija je uključivala mali broj ljudi, a DTI pruža neizravan i ograničen uvid u moždane veze, rekao je.