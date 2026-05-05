Zelenski najavio neugodno iznenađenje za Ruse uoči vojne parade u Moskvi

Ukrajinci bi mogli pokvariti jednu od najvažnijih ruskih svečanosti - tradicionalni mimohod povodom Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi. Dok Kremlj pojačava sigurnosne mjere, iz Kijeva stižu poruke koje sugeriraju da bi i ove godine moglo doći do neugodnih iznenađenja

Naime, ovogodišnja komemoracija pobjede nad nacističkom Njemačkom, koju Sovjetski Savez tradicionalno obilježava velikim vojnim paradama, već je unaprijed izgubila dio sjaja. Kremlj je prošlog mjeseca objavio kako prvi put u posljednjih 20 godina u mimohodu neće sudjelovati tenkovi ni raketni sustavi, a to su oduvijek bili ključni simboli ruske vojne moći, piše POLITICO. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u ponedjeljak je dao naslutiti da bi Kijev mogao dodatno ‘začiniti’ događaj. ‘Rusija je najavila paradu 9. svibnja u Moskvi bez vojne opreme’, rekao je okupljenim čelnicima na summitu Europske političke zajednice u Erevanu, Armenija. ‘Ne mogu si priuštiti vojnu opremu - i boje se da bi dronovi mogli zujati iznad Crvenog trga. To je vrlo znakovito. Pokazuje da sada nisu jaki.’

Vojna parada u Moskvi

Rusija ranjivija nego prije? Odluka Kremlja da iz mimohoda izostavi vojnu tehniku široko se tumači kao znak ranjivosti ruske obrane, četiri godine nakon početka invazije na Ukrajinu. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće koristi dronove za napade duboko unutar ruskog teritorija. Prošlog tjedna ponovno je pogođena naftna infrastruktura u crnomorskom lučkom gradu Tuapseu - već treći put u mjesec dana. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je u ponedjeljak da je ukrajinski dron pogodio elitnu stambenu zgradu svega šest kilometara od Kremlja, srećom bez žrtava.