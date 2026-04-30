Humanoidni roboti na aerodromu: Japan testira novu radnu snagu

Uvođenje robota u japanske zračne luke ističe zabrinjavajući trend koji nije nužno vezan uz robotiku - značajni demografski pad
Ako vam ideja robota na radnom mjestu zvuči kao početak nekog znanstveno-fantastičnog scenarija, najnoviji potez Japan Airlinesa pokazuje da se takvi koncepti postupno pretvaraju u stvarnost. Japanski prijevoznik pokreće testiranje humanoidnih robota koji bi pomagali ljudskim radnicima pri rukovanju prtljagom u zračnoj luci Haneda.
Početak testiranja u kontroliranim uvjetima
Testiranje započinje u svibnju i odvijat će se u više faza. U početku će se analizirati uvjeti na aerodromu kako bi se utvrdilo gdje roboti mogu sigurno surađivati s ljudima. Nakon toga slijede simulacije u kontroliranom okruženju prije nego što roboti eventualno izađu na pistu i uključe se u stvarne operacije.
Na prezentaciji za medije robot je demonstrirao osnovne zadatke poput premještanja tereta na pokretnu traku, ali i jednostavne društvene interakcije poput mahanja i rukovanja s ljudskim kolegama. Visok je oko 130 centimetara, a s jednim punjenjem može raditi između dva i tri sata.
Moguće širenje uloga
Ako se test pokaže uspješnim, roboti bi se mogli koristiti i za druge zadatke, uključujući čišćenje kabina zrakoplova. Ipak, riječ je o dugoročnom procesu, a trenutačni fokus navodno ostaje na sigurnosti i koordinaciji s ljudskim radnicima.
Manjak radne snage kao ključni faktor
Za razliku od uobičajenih rasprava o automatizaciji i gubitku radnih mjesta, japanski kontekst je drugačiji. Zemlja se suočava s demografskim padom i starenjem stanovništva, što dovodi do nedostatka radne snage. U takvim uvjetima, automatizacija se sve češće promatra kao nužno rješenje, a ne isključivo kao prijetnja zaposlenju.
Širi trend razvoja humanoidnih robota
Tehnološke kompanije, posebno u Silicijskoj dolini, intenzivno ulažu u razvoj humanoidnih robota kao sljedeće velike platforme automatizacije. Uvođenje takvih sustava u svakodnevne radne procese otvara niz pitanja od učinkovitosti do društvenih posljedica koja tek treba razmotriti.
Iako je ovaj projekt još u ranoj fazi, jasno je da se eksperimentiranje s humanoidnim robotima ubrzava, a rezultati testiranja u Japanu mogli bi poslužiti kao pokazatelj smjera u kojem se industrija kreće, zaključuje Engadget.