Humanoidni roboti na aerodromu: Japan testira novu radnu snagu

Ako vam ideja robota na radnom mjestu zvuči kao početak nekog znanstveno-fantastičnog scenarija, najnoviji potez Japan Airlinesa pokazuje da se takvi koncepti postupno pretvaraju u stvarnost. Japanski prijevoznik pokreće testiranje humanoidnih robota koji bi pomagali ljudskim radnicima pri rukovanju prtljagom u zračnoj luci Haneda.

Početak testiranja u kontroliranim uvjetima

Testiranje započinje u svibnju i odvijat će se u više faza. U početku će se analizirati uvjeti na aerodromu kako bi se utvrdilo gdje roboti mogu sigurno surađivati s ljudima. Nakon toga slijede simulacije u kontroliranom okruženju prije nego što roboti eventualno izađu na pistu i uključe se u stvarne operacije.

Na prezentaciji za medije robot je demonstrirao osnovne zadatke poput premještanja tereta na pokretnu traku, ali i jednostavne društvene interakcije poput mahanja i rukovanja s ljudskim kolegama. Visok je oko 130 centimetara, a s jednim punjenjem može raditi između dva i tri sata.