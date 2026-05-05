Ovo moćno oružje košta samo 2000 dolara, izluđuje radare, a napravljeno je od – kartona

Kako javlja Asia Today , model drona AirKamuy 150 predstavlja ono što analitičari opisuju kao 'niskotehnološki visokotehnološki' pristup: krila i trup izrađeni su mu od ojačanog kartona, osmišljenog da izdrži promjene vlage i temperature.

Obrambeni startup iz Japana, AirKamuy , razvio je dronove koji ne samo da su jeftini, već su i gotovo nevidljivi za radare. Tajna je u materijalu od kojeg su napravljeni – kartonu.

Dron dolazi u posebnom kompletu za sastavljanje i to se može učiniti za oko pet minuta, bez potrebe za specijaliziranim znanjima ili alatima, a ideja je da ga mogu složiti i obični vojnici na frontu.

No to što je jednostavan za sastavljanje i napravljen od kartona ne znači da je išta lošiji od visokotehnoloških dronova jer ima maksimalnu brzinu od 120 kilometara na sat, domet od otprilike 150 kilometara i može nositi teret težine do dva kilograma.

Kako ističu njegovi tvorci, prava prednost mu je u ekonomskom učinku na neprijateljsku obranu. S obzirom na to da su ti dronovi napravljeni od kartona, teško ih je uočiti na radarima, što otežava njihovo otkrivanje konvencionalnim sustavima protuzračne obrane. Za napadače to znači da mogu lakše doprijeti do neprijateljskih linija, a za obranu da mora donijeti nepopularnu odluku: čekati da dođu blizu ili trošiti protuzračne projektile koji koštaju od nekoliko stotina do nekoliko milijuna dolara.

Ako ih se lansira u velikom broju, ove jeftine letjelice mogu preplaviti sustave protuzračne obrane i iscrpiti zalihe projektila. Da su veoma učinkovite, pokazali su slični kartonski dronovi korišteni u ratu u Ukrajini, gdje su izvodili napade na napredna ruska vojna sredstva.

Sad ih u svoj arsenal uvodi i Japan. Pomorske snage za samoobranu već koriste AirKamuy 150 kao dron za ciljanje u zraku kako bi se prikupili podaci o letu i tako dobile preciznije informacije za jurišne bespilotne letjelice.

Proizvodne i razvojne baze uspostavljaju se u strateški osjetljivim otočnim regijama, uključujući otoke Nansei, gdje se jeftina sredstva odvraćanja smatraju praktičnijima od raspoređivanja skupih sustava. Analitičari kažu da rast razvoja kartonskih dronova naglašava temeljnu promjenu u ratovanju – pobjeda bi mogla manje ovisiti o naprednom oružju, a više o sposobnosti održavanja velikih i jeftinih misija.