Kao u Star Warsu: Znanstvenici otkrili riznicu planeta koji orbitiraju oko dvije zvijezde

Dosad je bilo potvrđeno tek oko 18 takvih planeta, dok je više od 6.000 otkriveno u sustavima s jednom zvijezdom, poput Zemlje koja orbitira oko Sunca.

Na Dan Ratova zvijezda - May the 4th be with you - znanstvenici su objavili otkriće o 27 novih potencijalnih planeta koji orbitiraju oko dvije zvijezde - poput pustinjskog planeta Tatooinea , čime je broj poznatih kandidata za takozvane cirkumbinarne planete više nego udvostručen.

Nova metoda otkrivanja

Istraživanje, koje su vodili znanstvenici sa Sveučilišta New South Wales, koristilo je drugačiji pristup od uobičajenog. Umjesto metode tranzita gdje planet prolazi ispred zvijezde i uzrokuje pad svjetline tim je primijenio tehniku poznatu kao apsidalna precesija.

Kako objašnjava Margo Thornton, glavna autorica studije, promatrali su promjene u vremenu pomrčina u binarnim sustavima. 'Ako precizno pratimo kada se te pomrčine događaju, možemo zaključiti da nešto dodatno utječe na sustav', rekla je. Nakon analize 1.590 zvjezdanih sustava istraživači su izdvojili 36 kandidata u kojima ponašanje zvijezda sugerira prisutnost trećeg tijela. Za 27 njih postoji velika vjerojatnost da su planetarne mase, piše Guardian.

Potrebna dodatna potvrda

Iako su kandidati identificirani, njihova priroda još nije konačno potvrđena. Potrebna su dodatna promatranja kako bi se utvrdilo radi li se o planetima, smeđim patuljcima ili čak manjim zvijezdama. Ben Montet, koautor studije, istaknuo je da je potraga za planetima iznimno zahtjevna: 'To je kao da nastojite gledati svijeću pored jake ulične lampe.'

Cirkumbinarni planeti često imaju ekstremne uvjete zbog gravitacijskog utjecaja dviju zvijezda. Ipak, prema riječima Sara Webb sa Tehnološkog sveučilišta Swinburne, moguće je postojanje stabilnih zona u kojima bi temperature bile pogodne. 'Planet poput Tatooinea mogao bi postojati u zoni gdje nije ni pretoplo ni prehladno', rekla je.

Otkriće se temelji na podacima prikupljenima pomoću TESS, svemirskog teleskopa lansiranog 2018. za potragu za egzoplanetima. Zanimljivo je da u vrijeme izlaska prvog Star Wars filma egzoplaneti još nisu bili potvrđeni. Danas, kako ističu istraživači, ideje iz znanstvene fantastike sve češće pronalaze potvrdu u stvarnim astronomskim otkrićima.

Rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.