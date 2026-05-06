Apple oglašavao mogućnosti Siri koje uopće nisu bile dostupne. Moraju platiti 250 milijuna dolara

Tužitelji tvrde da je Apple promovirao AI funkcionalnosti koje 'nisu postojale tada, ne postoje ni sada i neće postojati još dvije ili više godina' kako bi povećao prodaju iPhonea.

Nagodba, koja još mora dobiti sudsko odobrenje, odnosi se na oko 36 milijuna uređaja kupljenih u SAD-u između 10. lipnja 2024. i 29. ožujka 2025. godine, a njome su obuhvaćeni modeli iPhone 16 te iPhone 15 Pro i Pro Max.

Spor se odnosi na Appleovu najavljenu 'personaliziranu' verziju Siri, predstavljenu još 2024. godine kao dio velikog AI zaokreta kompanije. Iako su agresivno reklamirali nove mogućnosti asistenta, puni paket funkcija još uvijek nije lansiran, piše Guardian. Američki nadzorni organ za oglašavanje također je zaključio da je Apple pogrešno sugerirao da je nova AI verzija Siri 'odmah dostupna'.

Kompanija u sklopu nagodbe ne priznaje krivnju. 'Ovaj smo slučaj riješili kako bismo ostali fokusirani na ono što najbolje radimo – isporuku najinovativnijih proizvoda i usluga našim korisnicima', poručili su iz Applea za Financial Times.

Prema prijedlogu nagodbe, korisnici bi mogli dobiti oko 25 dolara po uređaju, a iznos bi mogao narasti i do 95 dolara, ovisno o broju prihvaćenih zahtjeva za odštetu. Ryan Clarkson, osnivač odvjetničkog ureda Clarkson Law Firm, koji je pokrenuo tužbu, rekao je da je riječ o važnom slučaju za budućnost razvoja umjetne inteligencije.

'Nalazimo se na prijelomnoj točki razvoja AI-a, a odluke kompanija i regulatora danas oblikovat će način na koji će ova tehnologija utjecati na svakodnevni život ljudi', rekao je. U tužbi se navodi i istraživanje Morgan Stanleyja, prema kojem je upravo 'unaprijeđena Siri' bila funkcija koju su potencijalni kupci iPhonea najviše očekivali.

Apple je 2024. godine pokrenuo veliku marketinšku kampanju za AI mogućnosti Siri, no kasnije je potvrdio da se njihovo lansiranje odgađa na neodređeno vrijeme te je povukao dio oglasa. O nagodbi bi 17. lipnja trebao odlučivati savezni sudac Noël Wise na federalnom sudu u sjevernom okrugu Kalifornije.