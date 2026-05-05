Digitalna bitka u srcu Njemačke: Tenkovi više nisu dovoljni, Pistorius najavio novu eru ratovanja

Eksplozije, dim i dronovi iznad simuliranog bojišta u Donjoj Saskoj pokazali su kako bi mogao izgledati rat u budućnosti – tehnološki sofisticiran, umrežen i iznimno skup. Njemački ministar obrane Boris Pistorius tom je prilikom poručio da pobjedu više ne donose samo tenkovi, nego sposobnost djelovanja u digitalnom sustavu kao cjelini
Na vojnom poligonu u Münsteru, na rubu Lüneburške vrištine, njemačka vojska izvela je simulaciju napada na fiktivno naselje Heidedorf. U vježbi su korišteni napredni sustavi protuzračne obrane poput IRIS-T SLM-a i Skyrangera, dronovi u rojevima, tenkovi, helikopteri te elektroničko ometanje, piše taggeschau.
Iako je riječ o simulaciji, scena je djelovala realistično – uz eksplozije, pucnjavu i velike oblake prašine. Vježba je organizirana kako bi se političkom vrhu demonstrirale stvarne sposobnosti kopnene vojske, a u njezinu pripremu bilo je uključeno oko tisuću zapovjednika i vojnih dužnosnika iz partnerskih zemalja.
Pistorius nije skrivao zadovoljstvo prikazanim. Istaknuo je profesionalnost vojnika i složenost uvjeta u kojima su djelovali, ali i naglasio ključnu promjenu u načinu ratovanja. 'Više ne odlučuje samo tenkovska bitka, već sposobnost djelovanja na digitalnom bojištu kao jedinstven sustav', rekao je.
Simbol takvog pristupa bila je i moderna samohodna haubica RCH 155, a koja može precizno gađati ciljeve u pokretu i planirano je njezino uvođenje u naoružanje Bundeswehra.
Tehnološki napredak pritom ima visoku cijenu. Njemačka planira značajno povećati obrambeni proračun – sa 105,8 milijardi eura u 2027. na čak 179,9 milijardi eura do 2030. godine. Kancelar Friedrich Merz opravdao je takva ulaganja sigurnosnim izazovima, uključujući napetosti na Bliskom istoku, dok oporba upozorava na rezove u drugim sektorima.
Pistorius je, međutim, u Münsteru stavio fokus na učinkovitost potrošnje. Naglasio je potrebu za bržom proizvodnjom i isporukom opreme, upozorivši da kašnjenja već postoje, primjerice kod sustava Skyranger 30, čija isporuka kasni mjesecima.
Politika traži veću transparentnost
Vježbi je prisustvovao i odbor za obranu Bundestaga. Zastupnica Zelenih Sara Nanni ocijenila je da se pristup vojske poboljšao, a naglasak je, kaže, sada više na načinu vođenja borbe nego na samoj opremi.
No istaknula je i problem netransparentnosti u velikim projektima, pozvavši Ministarstvo obrane na pravodobno informiranje o poteškoćama, umjesto postupnog otkrivanja problema. Na kraju je Pistorius upozorio da se vojska mora stalno prilagođavati tehnološkim promjenama, osobito kada je riječ o dronovima.
U tom segmentu, poručio je, ponekad je važnija količina od kvalitete. 'Ako želimo odvraćati, moramo pokazati da se možemo braniti tako da obrana bude jeftinija od napada protivnika', rekao je. Dodao je da se neprijateljski dron može neutralizirati drugim dronom, bez potrebe za skupim raketnim sustavima poput Patriota.