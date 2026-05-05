Digitalna bitka u srcu Njemačke: Tenkovi više nisu dovoljni, Pistorius najavio novu eru ratovanja

Eksplozije, dim i dronovi iznad simuliranog bojišta u Donjoj Saskoj pokazali su kako bi mogao izgledati rat u budućnosti – tehnološki sofisticiran, umrežen i iznimno skup. Njemački ministar obrane Boris Pistorius tom je prilikom poručio da pobjedu više ne donose samo tenkovi, nego sposobnost djelovanja u digitalnom sustavu kao cjelini

Na vojnom poligonu u Münsteru, na rubu Lüneburške vrištine, njemačka vojska izvela je simulaciju napada na fiktivno naselje Heidedorf. U vježbi su korišteni napredni sustavi protuzračne obrane poput IRIS-T SLM-a i Skyrangera, dronovi u rojevima, tenkovi, helikopteri te elektroničko ometanje, piše taggeschau. Iako je riječ o simulaciji, scena je djelovala realistično – uz eksplozije, pucnjavu i velike oblake prašine. Vježba je organizirana kako bi se političkom vrhu demonstrirale stvarne sposobnosti kopnene vojske, a u njezinu pripremu bilo je uključeno oko tisuću zapovjednika i vojnih dužnosnika iz partnerskih zemalja.

Pistorius nije skrivao zadovoljstvo prikazanim. Istaknuo je profesionalnost vojnika i složenost uvjeta u kojima su djelovali, ali i naglasio ključnu promjenu u načinu ratovanja. 'Više ne odlučuje samo tenkovska bitka, već sposobnost djelovanja na digitalnom bojištu kao jedinstven sustav', rekao je. Simbol takvog pristupa bila je i moderna samohodna haubica RCH 155, a koja može precizno gađati ciljeve u pokretu i planirano je njezino uvođenje u naoružanje Bundeswehra. Tehnološki napredak pritom ima visoku cijenu. Njemačka planira značajno povećati obrambeni proračun – sa 105,8 milijardi eura u 2027. na čak 179,9 milijardi eura do 2030. godine. Kancelar Friedrich Merz opravdao je takva ulaganja sigurnosnim izazovima, uključujući napetosti na Bliskom istoku, dok oporba upozorava na rezove u drugim sektorima. Pistorius je, međutim, u Münsteru stavio fokus na učinkovitost potrošnje. Naglasio je potrebu za bržom proizvodnjom i isporukom opreme, upozorivši da kašnjenja već postoje, primjerice kod sustava Skyranger 30, čija isporuka kasni mjesecima.