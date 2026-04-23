Ukrajinci zauzeli ruski položaj bez ijednog vojnika: Je li ovo nova faza rata?

Nakon dronova, koji su promijenili rat u zraku i na moru, Ukrajina sada ubrzano uvodi novu fazu ratovanja - onu na kopnu, gdje sve važniju ulogu preuzimaju roboti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je otkrio da su osvojili jedan od ruskih položaja isključivo uz pomoć bespilotnih sustava – kopnenih robota i dronova. 'Prvi put u ovom ratu neprijateljska pozicija zauzeta je isključivo bespilotnim platformama', rekao je. U razgovoru za Politico, zapovjednik jedinice za kopnene robotske sustave Treće jurišne brigade, Mikola Zinkevič, opisao je kako takva operacija izgleda na terenu i zašto bi mogla promijeniti način vođenja ratova. U sve zasićenijem zračnom prostoru roboti na zemlji preuzimaju najrizičnije zadatke. 'U uvjetima guste prisutnosti bespilotnih letjelica, kopneni robotski sustavi omogućuju obavljanje opasnih zadataka bez uključivanja ljudi', rekao je Zinkevič.

Njihova primjena danas je široka. 'Dostava ključnog tereta, evakuacija ranjenih, izviđanje na otvorenom, uništavanje neprijateljskih utvrda, sabotaže iza njihovih linija, postavljanje minskih polja – sve to danas obavljaju kopneni roboti', dodao je. Takav pristup osobito je važan za Ukrajinu jer se suočava s manjkom vojnika i istodobno pokušava smanjiti svoje gubitke. 'Pješaštvo se može i treba maknuti iz izravne vatre. Naš cilj za 2026. je zamijeniti do 30 posto ljudi tehnologijom na najtežim dijelovima bojišta', istaknuo je. Napad bez ispaljenog metka Jedna od operacija koja pokazuje potencijal ove tehnologije dogodila se prošlog ljeta u Harkivskoj regiji. 'Naše pješačke skupine bile su pet kilometara od cilja. Koristili smo dva kopnena kamikaza robota i dronove za početak napada. Prvi je uništio ulaz ruskog položaja', opisao je Zinkevič, dodajući: 'Čim se drugi robot približio, ruski vojnici su podigli kartonski znak da se žele predati.' Nakon toga dronovi su ih otpratili do ukrajinskih linija, gdje su zarobljeni. 'Naša pješačka skupina došla je na taj položaj i preuzela kontrolu bez ispaljenog metka', istaknuo je. Od početka ruske invazije 2022. rat u Ukrajini pretvorio se u intenzivnu tehnološku utrku te su roboti prije samo nekoliko godina bili marginalni, a danas postaju standardan dio arsenala. Prema podacima ukrajinske obrambene industrije, krajem prošle godine vojsci je isporučeno oko 15.000 kopnenih robota, a njihov broj i dalje brzo raste. Ministar obrane Mihailo Fedorov najavio je da će u prvoj polovici ove godine biti ugovorena nabava još 25.000 sustava. 'Naš cilj je da 100 posto logistike na bojištu obavljaju robotski sustavi', rekao je Fedorov.

Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE







