Vozite u Austriju? Uvedena drastična pravila, tisuće vozača dobile kazne

Austrija je uvela nova prometna pravila kojima želi smanjiti tranzitni promet kroz manja mjesta i sela. Riječ je o mjeri koja se odnosi na vozače koji koriste lokalne ceste kako bi izbjegli gužve na glavnim prometnicama, osobito na popularnim turističkim rutama.

U praksi to znači da je u određenim naseljima uvedena zabrana prolaska za vozila koja nemaju lokalno odredište. Drugim riječima, kroz ta sela više nije dopušteno prolaziti samo kako bi se skratio put.

Kontrole su već počele, a kazne se izriču na licu mjesta. Prema dostupnim informacijama, riječ je o iznosima koji mogu doseći i nekoliko stotina eura, ovisno o težini prekršaja.

Cilj je rasteretiti lokalne ceste

Ovakva mjera uvedena je kako bi se smanjio pritisak na lokalne zajednice koje su posljednjih godina bile preplavljene tranzitnim prometom. Vozači su, koristeći navigacije, masovno skretali s autocesta i prolazili kroz sela, što je stvaralo gužve, buku i sigurnosne probleme.

Zbog toga su lokalne vlasti odlučile uvesti zabrane koje jasno razdvajaju lokalni promet od tranzitnog.

Nema izgovora za vozače

Jedan od ključnih problema za vozače je to što se pravila primjenjuju striktno. Ako vozilo nema dokaz da ide na odredište unutar tog područja, vožnja se smatra prekršajem. Drugim riječima, ni navigacija ni nepoznavanje pravila ne predstavljaju opravdanje.

Ovakve mjere nisu izoliran slučaj i sve ih je više u Austriji. Posebno su česte u turističkim regijama gdje promet tijekom sezone značajno raste.

Za vozače to znači da će morati više paziti na prometne znakove i ograničenja, jer ono što je jučer bilo dopušteno, danas može biti zabranjeno.