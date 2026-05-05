Svi još uvijek bruje o haljini članice jedne od najpoznatijih bogataških obitelji

E. K.

05.05.2026 u 21:17

Sabine Getty
Sabine Getty na Met Gali u New Yorku pokazala je jedno od najodvažnijih izdanja večeri, oslonjeno na optičku iluziju, nadrealizam i igru s prikazom ženskog tijela

Britansko-libanonska dizajnerica nakita i pripadnica visokog društva Sabine Getty na stepenicama njujorškog Metropolitan Museum of Arta pojavila se u kreaciji koja je savršeno odgovorila na ovogodišnju temu Met Gale.

Nosila je posebno izrađen model pariške modne kuće Ashi Studio, dizajniran kao optička iluzija ljudskog tijela. Iako je haljina na prvi pogled izgledala kao otkrivena koža, riječ je bila o sofisticiranoj kreaciji koja se poigrala granicom između mode, slikarstva i performansa.

Oslikane ruke kao najjači detalj

Dizajneri su osmislili korzet koji imitira ženski torzo, a poseban efekt dali su detalji u obliku oslikanih ruku. One su izgledale kao da obgrljuju njezinu figuru, stvarajući istodobno senzualan, nadrealan i pomalo jeziv vizualni dojam.

Sabine Getty, koja je poznata i kao dizajnerica nakita, nije zanemarila ni modne dodatke. U cjelokupni je look uklopila prstenje i narukvice iz vlastite kolekcije, a nakit se vizualno stapao s oslikanim elementima na tkanini.

Članica moćne i bogate obitelji Getty ove je godine na Met Gali zaigrala na kartu nadrealizma i estetike koja balansira između glamura i nelagode. Upravo zbog toga njezino izdanje brzo se izdvojilo među najzapaženijima večeri.

U godini u kojoj je moda na Met Gali ponovno tretirana kao umjetnički izraz, Sabine, inače supruga Josepha Gettyja, dokazala je da ponekad najveći dojam ostavljaju kreacije koje ne otkrivaju sve odmah, nego gledatelja tjeraju da pogleda dvaput.

Inače, Met Gala 2026. održana je pod temom 'Fashion Is Art', odnosno 'Moda je umjetnost', povezanoj s izložbom 'Costume Art' u Costume Instituteu Metropolitan Museum of Art. Tema istražuje odnos odjeće, tijela i umjetničkog izraza.

