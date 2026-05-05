Nekada vrhunac neukusa, a danas totalni hit: Ni Doris Pinčić Guberović nije odoljela najtraženijim cipelama

Među uzvanicima na promociji knjige Josipa Pavičić pažnju je plijenila i Doris Pinčić Guberović , a omiljena voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' još jednom je potvrdila da zna kako jednostavnim komadima postići efektan dojam.

Posebnu pažnju privukle su cipele . Doris je posegnula za vječnim slingback modelom sa špic vrhom, no umjesto očekivane crne ili nude varijante, odlučila se za bijelu boju oko koje se modni svijet i dalje dijeli.

Odabrala je usku crvenu haljinu bez rukava koja prati liniju tijela i ističe figuru , a minimalistički kroj stavlja naglasak na siluetu i boju. Upravo ta snažna nijansa crvene dodatno dolazi do izražaja uz preplanulu put, dok je stajling zaokružila zlatnim nakitom koji je cijelom izdanju dao dozu elegancije i topline.

I dok je jedni smatraju riskantnim izborom, drugi je vide kao svjež i moderan odmak, osobito u toplijim mjesecima kada bijela dolazi do punog izražaja. U ovom slučaju, upravo su cipele unijele kontrast u monokromatski stajling i dodatno ga osvježile.

Hit iz 90-ih

I dok bijele štikle nisu novost, ipak su se dugo činile previše odvažnima za svakodnevno nošenje. Sad pak doživljavaju snažan povratak. Hailey Bieber, Bella Hadid i mnoge druge ikone stila već su ih uvrstile u svoju rotaciju, a modni kritičari ih sve češće svrstavaju uz bok klasičnih crnih modela, ako ne i ispred njih.

Na modnim pistama sezona proljeće/ljeto 2026. bijele su štikle bile sveprisutne. Jonathan Anderson za svoju prvu žensku kolekciju za Dior predstavio ih je s malim potpeticama i diskretnim ukrasima na prstima, Loewe se igrao geometrijskim linijama, a Stella McCartney posegnula je za izrezom u obliku slova V. Chanel, pod vodstvom Matthieua Blazyja, reinventirao je klasik crnom špicom – spoj bezvremenskog i modernog.

Inače, Doris Pinčić Guberović njeguje ženstven i nenametljiv stil, često birajući klasične krojeve s modernim pomakom, što je potvrdila i ovom kombinacijom. Crvena haljina, minimalistički kroj i efektni detalji savršeno se uklapaju i u aktualne modne trendove koji naglašavaju jednostavnost, čiste linije i snažne boje, uz povratak elegantnih cipela poput slingback modela.