Nekada vrhunac neukusa, a danas totalni hit: Ni Doris Pinčić Guberović nije odoljela najtraženijim cipelama

Upečatljivim, ali jednostavnim izdanjem Doris Pinčić Guberović privukla je poglede na promociji knjige, posebno zahvaljujući kombinaciji crvene haljine i bijelih cipela
Među uzvanicima na promociji knjige Josipa Pavičić pažnju je plijenila i Doris Pinčić Guberović, a omiljena voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' još jednom je potvrdila da zna kako jednostavnim komadima postići efektan dojam.
Odabrala je usku crvenu haljinu bez rukava koja prati liniju tijela i ističe figuru, a minimalistički kroj stavlja naglasak na siluetu i boju. Upravo ta snažna nijansa crvene dodatno dolazi do izražaja uz preplanulu put, dok je stajling zaokružila zlatnim nakitom koji je cijelom izdanju dao dozu elegancije i topline.
Klasika s pomakom
Posebnu pažnju privukle su cipele. Doris je posegnula za vječnim slingback modelom sa špic vrhom, no umjesto očekivane crne ili nude varijante, odlučila se za bijelu boju oko koje se modni svijet i dalje dijeli.
I dok je jedni smatraju riskantnim izborom, drugi je vide kao svjež i moderan odmak, osobito u toplijim mjesecima kada bijela dolazi do punog izražaja. U ovom slučaju, upravo su cipele unijele kontrast u monokromatski stajling i dodatno ga osvježile.
Hit iz 90-ih
I dok bijele štikle nisu novost, ipak su se dugo činile previše odvažnima za svakodnevno nošenje. Sad pak doživljavaju snažan povratak. Hailey Bieber, Bella Hadid i mnoge druge ikone stila već su ih uvrstile u svoju rotaciju, a modni kritičari ih sve češće svrstavaju uz bok klasičnih crnih modela, ako ne i ispred njih.
Na modnim pistama sezona proljeće/ljeto 2026. bijele su štikle bile sveprisutne. Jonathan Anderson za svoju prvu žensku kolekciju za Dior predstavio ih je s malim potpeticama i diskretnim ukrasima na prstima, Loewe se igrao geometrijskim linijama, a Stella McCartney posegnula je za izrezom u obliku slova V. Chanel, pod vodstvom Matthieua Blazyja, reinventirao je klasik crnom špicom – spoj bezvremenskog i modernog.
Inače, Doris Pinčić Guberović njeguje ženstven i nenametljiv stil, često birajući klasične krojeve s modernim pomakom, što je potvrdila i ovom kombinacijom. Crvena haljina, minimalistički kroj i efektni detalji savršeno se uklapaju i u aktualne modne trendove koji naglašavaju jednostavnost, čiste linije i snažne boje, uz povratak elegantnih cipela poput slingback modela.