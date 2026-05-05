Zaboravite usisavače, stiže robot za maženje: Izumitelj Roombe stvorio AI 'ljubimca' koji prede i liječi usamljenost

Damir Rukavina

05.05.2026 u 10:44

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Familiar Machines & Magic
Riječ je o AI robotskom pratitelju koji izgleda kao mješavina mačke i medvjedića, a stvoren je za emocionalnu potporu usamljenim osobama

Dok je većina kućnih robota i dalje ograničena na usisavanje ili ostaju koncepti bez jasnog datuma dolaska na tržište, novi projekt bivšeg čelnika iRobota pokušava promijeniti smjer industrije.

Colin Angle, suosnivač kompanije poznate po uređajima Roomba, predstavio je novu tvrtku Familiar Machines & Magic i njezin prvi proizvod – robotskog 'pratitelja' imena Ami (što znači 'prijatelj' na francuskom).

Robot kao emocionalni suputnik

Za razliku od tipičnih kućnih robota, Ami nije dizajniran za obavljanje zadataka, već je fokus na stvaranju emocionalne povezanosti s korisnikom. Robot ima oblik koji podsjeća na kombinaciju psa i medvjeda, a njegovo ponašanje osmišljeno je tako da bi potaknulo osjećaj privrženosti.

Angle je na predstavljanju izjavio da 'sljedeća era robotike nije samo u spretnosti ili humanoidnom obliku, već u sposobnosti strojeva da izgrade i održavaju povezanost s ljudima'.

Tehnologija u pozadini

Ami ima 23 stupnja slobode kretanja, što mu omogućuje pomicanje 'glave, očiju i ušiju' na način koji imitira životinje. Umjesto govora, koristi zvukove poput predenja.

Robot koristi generativnu umjetnu inteligenciju koja radi lokalno na uređaju, bez potrebe za stalnom internetskom vezom. Kamere i mikrofoni služe za interpretaciju okoline i reakciju na korisnika, ali podaci se ne šalju u oblak, prema navodima kompanije.

Ograničena funkcionalnost i jasan cilj

Prema dostupnim informacijama, Ami ne može hvatati predmete niti se kretati u složenijem prostoru, poput stepenica, što ograničava njegovu primjenu. Međutim to je u skladu s njegovom osnovnom namjenom: smanjenje osjećaja usamljenosti, a ne pomoć u kućanstvu. Robot također ima površinu osjetljivu na dodir, dizajniranu tako da imitira iskustvo maženja životinje.

Takva ideja korištenja umjetne inteligencije nije ništa novo. Slični projekti već postoje, uključujući rješenja za starije osobe koja nude razgovor i interakciju bez stvarne ljudske prisutnosti. Tvrtke poput Amazona i Boston Dynamicsa, s kojima su surađivali neki članovi tima, također istražuju različite primjene robotike u svakodnevnom životu.

Potencijal i rizici

Iako neki stručnjaci vide potencijal u ovakvim uređajima, posebno u kontekstu skrbi za starije osobe, ističu i upozorenja jer pretjerana antropomorfizacija robota i oslanjanje na AI za emocionalne potrebe može imati nepredvidive psihološke posljedice.

Planirano lansiranje očekuje se najranije sljedeće godine, a cijena i konačne specifikacije zasad nisu poznate, piše Mashable.

